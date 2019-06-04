Макрон: Повернення Росії до G8 можливе за реалізації Мінських угод

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за те, щоб надати відносинам Європи і Росії "нової динаміки". Про це він заявив в інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS у вівторок, 11 червня.

За словами Макрона, Європі необхідно підтримувати "стратегічну дискусію" з Росією, незважаючи на розбіжності. Вже на цьому тижні він збирається провести "тривалу і змістовну розмову" з президентом Росії Володимиром Путіним, підкреслив французький лідер.

Відносини між РФ і ЄС будуть залежати від зусиль Москви

Говорячи про анексію українського півострова Крим, він вказав, що Європа не може вести себе так, як ніби нічого не сталося, не помічаючи цей "військовий жест" з боку Росії.

Від того, наскільки істотними будуть зусилля Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення військового конфлікту на Донбасі, залежить, чи буде формат G7 знову розширено до G8 за рахунок відновлення членства Росії, підкреслив політик. На даний момент Франція головує у Великій сімці.

Макрон підтримав би кандидатуру Меркель на посаду глави Єврокомісії

Іншою темою інтерв'ю стали міркування Макрона про можливих кандидатів на ключові пости в політичних структурах ЄС.

Давши високу оцінку роботі Жана-Клода Юнкера на посаді глави Єврокомісії, Макрон зазначив, що готовий був би підтримати кандидатуру канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), якби та вирішила балотуватися на пост наступниці люксембуржця Юнкера.

При цьому глава французької держави підкреслив, що, на його думку, Європі потрібні "нові обличчя і сильні особистості, люди, що володіють особистим авторитетом і навичками, необхідними, щоб обіймати свої посади".

Сама Меркель неодноразово заявляла, що після закінчення її канцлерського терміну в 2021 році вона не збирається балотуватися на будь-які політичні посади, в тому числі в Брюсселі.