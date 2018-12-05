 Макрон звернеться до народу через масові протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2018

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Новини

Макрон звернеться до народу через масові протести

Через масові антиурядові протести та сутички президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня звернеться до народу, повідомили в уряді. Тим часом у Парижі прибирають вулиці після масштабних заворушень.

Еммануель Макрон звернеться до співгромадян

Еммануель Макрон звернеться до співгромадян

Президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня звернеться до народу через масштабні протести, що відбувалися по всій країні вже три тижні. Про це у неділю, 9 грудня, повідомив речник уряду Бенжамен Гріво, але не зазначив, коли саме це відбудеться, передає агенція Reuters. Згодом прес-служба французького президента повідомила, що зверення очікується увечері в понеділок, передає AFP. За даними джерел в Єлисейському палаці, вранці 10 грудня Макрон зустрінеться з представниками профспілок і роботодавців, а також представниками місцевої влади, щоб обговорити з ними ситуацію.

"Президент хоче об'єднати всі політичні, територіальні, економічні та соціальні сили в ці важкі часи для нації, щоб почути їхні голоси та пропозиції, щоб мобілізувати їх у дію", - наводить агенція слова співрозмовника.

Протестувальники на акції 8 грудня

Протестувальники на акції 8 грудня

Тим часом у Парижі прибирають вулиці та ремонтують будівлі, які були пошкоджені під час протестів. Як повідомлялося, напередодні на вулиці французької столиці вийшли тисячі людей. Демонстранти били вікна та фасади магазинів, підпалювали барикади, будівлі та автомобілі. З міркувань безпеки Ейфелева вежа та багато музеїв досі залишаються зачинені.

Протести не вщухають у Франції вже три тижні

Протести не вщухають у Франції вже три тижні

Францію очікують негативні наслідки протестів, які сталися в передноворічний час, заявив міністр фінансів країни Брюно Ле Мер. "Це катастрофа для торгівлі, це катастрофа для економіки… В кінці року через протести "жовтих жилетів" ми мусимо очікувати уповільнення економічного зростання", - заявив він. Зараз магазини та ресторани знову почали відкриватися після протестів. Але багато підприємств та туристична галузь очікують збитків через масові сутички.

У протестах 8 грудня по всій країні взяли участь близько 136 тисяч осіб. При цьому було затримано 1723 протестувальники, близько 1220 з них досі залишаються під вартою. Загалом у протестах по всій країні постраждали близько 120 протестувальників та 20 правоохоронців.

Бронетехніка у Парижі під час протестів 8 грудня

Бронетехніка у Парижі під час протестів 8 грудня

Нагадаємо, що протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, активісти вирішили продовжувати протести, висловлюючи незгоду з політикою Макрона та вимагаючи збільшення зарплат і пенсій, а також зменшення податків.

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Чим Макрон розлютив французів - історія "жовтих жилетів" (05.12.2018)

DW.COM

Через протести "жовтих жилетів" у Парижі закриють Лувр і Ейфелеву вежу

У французькій столиці закриють низку популярних туристичних пам'яток через заплановані на суботу нові протести "жовтих жилетів". Серед них - Лувр і Ейфелева вежа. (06.12.2018)  

Протести "жовтих жилетів" у Франції: понад 1200 осіб під вартою

Загалом у суботніх протестах "жовтих жилетів" взяли участь понад 130 тисяч людей по всій Франції, 1723 протестувальників було затримано, 1220 - досі під вартою. Прем'єр-міністр країни закликає націю до діалогу. (09.12.2018)  

Протести у Франції: більше ста поранених, більше тисячі затриманих

Під час антиурядових протестів у Франції у суботу правоохоронці затримали більше тисячі демонстрантів. Під час сутичок поранені 135 людей. (08.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Чим Макрон розлютив французів - історія "жовтих жилетів" (05.12.2018)  

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Усе почалося з однієї петиції, яку жінка з французької провінції виставила в інтернет. Нені під нею близько 1 млн підписів. До протестів приєдналися і праворадикали, проти чого виступає засновниця "жовтих жилетів".

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