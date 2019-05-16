 Макрон закликає вжити заходів проти впливу Росії, Китаю і США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

Макрон закликає вжити заходів проти впливу Росії, Китаю і США

Президент Франції Еммануель Макрон закликає розробити "основоположну європейську конвенцію" на найближчі п'ять років після виборів до Європарламенту.

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон

Європа не може дозволити собі розкіш бездіяльності, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю 40-ка регіональним французьким виданням, опублікованому у вівторок, 21 травня. "Або ми вирішимо розділитися і станемо майданчиком, на який китайці, росіяни і американці зможуть впливати і вести свою гру, або ми вирішимо відновити контроль і бути суверенними", - заявив Макрон перед виборами до Європарламенту.

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Кацлерка ФРН Анґела Меркель заявила в інтервю виданню Süddeutsche Zeitung, що дедалі більше відчуває відповідальність за майбутнє Європи. Вона також визнала наявність розбіжностей з Еммануелем Макроном. (16.05.2019)

Екс-радник Дональда Трампа Стівен Беннон повідомив про плани допомогти правопопулістам виграти вибори в Європарламент. (22.09.2018)

Росіяни та американці "ніколи ще так нав'язливо" не фінансували партії правого спрямування, наголосив французький президент. При цьому він згадав ймовірні зв'язки екс-радника Трампа Стівена Беннона з правими популістами у Франції.

Макрон назвав майбутні вибори до Європарламенту найважливішими з 1979 року, вказавши на "екзистенційні загрози Євросоюзу". Президент Франції закликав після виборів ухвалити "основоположну європейську конвенцію". Він пропонує головам держав і урядів, новим представникам виконавчої та законодавчої влади разом з громадянами розробити європейську стратегію на найближчі п'ять років.

Одночасно Макрон заявив, що відносини Німеччини та Франції знову вирівнялися. Президент Франції відзначив взаємоповагу і продуктивну спільну роботу з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Вибори до Європарламенту відбудуться 26 травня.

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Що треба знати про вибори до Європарламенту за одну хвилину (20.05.2019)

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Що треба знати про вибори до Європарламенту за одну хвилину (20.05.2019)  

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