Макрон закликає вжити заходів проти впливу Росії, Китаю і США

Європа не може дозволити собі розкіш бездіяльності, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю 40-ка регіональним французьким виданням, опублікованому у вівторок, 21 травня. "Або ми вирішимо розділитися і станемо майданчиком, на який китайці, росіяни і американці зможуть впливати і вести свою гру, або ми вирішимо відновити контроль і бути суверенними", - заявив Макрон перед виборами до Європарламенту.

Росіяни та американці "ніколи ще так нав'язливо" не фінансували партії правого спрямування, наголосив французький президент. При цьому він згадав ймовірні зв'язки екс-радника Трампа Стівена Беннона з правими популістами у Франції.

Макрон назвав майбутні вибори до Європарламенту найважливішими з 1979 року, вказавши на "екзистенційні загрози Євросоюзу". Президент Франції закликав після виборів ухвалити "основоположну європейську конвенцію". Він пропонує головам держав і урядів, новим представникам виконавчої та законодавчої влади разом з громадянами розробити європейську стратегію на найближчі п'ять років.

Одночасно Макрон заявив, що відносини Німеччини та Франції знову вирівнялися. Президент Франції відзначив взаємоповагу і продуктивну спільну роботу з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Вибори до Європарламенту відбудуться 26 травня.