Макрон в інтерв'ю правому журналу згадав про "нелегальні українські банди"

Французький президент Еммануель Макрон в інтерв'ю правому журналу використав фразу "нелегальні українські чи болгарські банди". Критики закинули йому підігравання прихильникам правих поглядів.
Президент Франції Еммануель Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, чим викликав критику на свою адресу. В інтерв'ю він, зокрема, сказав, що усіма силами хоче боротися проти паралельних суспільств та нелегальної імміграції у Франції, згадавши при цьому й українців.
"Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд", - сказав президент Франції Valeurs Actuelles. Номер видання з інтерв'ю Макрона був опублікований у четвер, 31 жовтня, передає агенція dpa.
Критики вже заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у цих перегонах.
Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона і наголосили на важливості звернення президента "до всіх французів через усі засоби масової інформації".