 Макрон в інтерв′ю правому журналу згадав про ″нелегальні українські банди″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Новини

Макрон в інтерв'ю правому журналу згадав про "нелегальні українські банди"

Французький президент Еммануель Макрон в інтерв'ю правому журналу використав фразу "нелегальні українські чи болгарські банди". Критики закинули йому підігравання прихильникам правих поглядів.

Еммануель Макрон заявив про нелегальні українські банди у Франції

Еммануель Макрон заявив про "нелегальні українські банди" у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, чим викликав критику на свою адресу. В інтерв'ю він, зокрема, сказав, що усіма силами хоче боротися проти паралельних суспільств та нелегальної імміграції у Франції, згадавши при цьому й українців.

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"Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд", - сказав президент Франції Valeurs Actuelles. Номер видання з інтерв'ю Макрона був опублікований у четвер, 31 жовтня, передає агенція dpa.

Критики вже заявили, що подібними заявами Макрон підіграє французьким прихильникам правих поглядів і хоче відібрати голоси у правопопулістки Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах у 2022 році. Нещодавно Ле Пен вже оголосила про намір брати участь у цих перегонах.

Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона і наголосили на важливості звернення президента "до всіх французів через усі засоби масової інформації". 

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