Макрон: Вибори до ЄП - вибір між розбудовою і знищенням єдиної Європи

На тлі майбутніх виборів до Європарламенту Євросоюз має сконцентруватися на вирішенні таких проблем, як загроза безпеці, зміни клімату на планеті та забезпечити економічне зростання, в іншому випадку ЄС загрожує крах. Про це заявив у четвер, 9 травня, президент Франції Еммануель Макрон під час неформального саміту лідерів ЄС у румунському місті Сібіу.

"Через 15 днів близько 400 мільйонів європейців будуть обирати між проектом… подальшої розбудови Європи чи проектом знищення, деконструкції Європи та повернення до націоналізму", - зазначив президент Франції журналістам після прибуття до місця проведення саміту.

"Ми маємо діяти швидше, зараз і більш впевнено над відродженням Європи. Клімат, захист наших кордонів та модель (економічного, - Ред.) зростання, соціальна модель… це те, що я справді хочу побачити у найближчі роки", - пояснив Макрон.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), натомість, зробила акцент на збереженні європейської єдності та інноваціях. "Ми маємо бути інновативними, ми маємо бути сильними, ми маємо бути єдиними", - зазначила голова німецького уряду.

За її словами, ЄС має очолити світову конкуренцію у економіці. "Світ не спить", - попередила Меркель.

Захист єдиної Європи

Учасники неформального саміту також ухвалили програмну декларацію із переліком 10 основних положень, виконувати які зобов'язуються 27 країн союзу. Згідно з документом, країни-члени ЄС зобов'язуються, зокрема, захищати єдину Європу та європейський стиль життя, демократію та верховенство права, "гарантувати майбутнє для наступних поколінь європейців", завжди шукати спільні рішення і дотримуватися принципів справедливості. Європа, згідно з декларацією, має бути "відповідальним глобальним лідером" у світі.

Голова австрійського уряду Себастіан Курц (Sebastian Kurz) зазначив, що учасники саміту погодились провести наступну зустріч 28 травня, одразу після виборів до Європарламенту, які відбудуться у країнах ЄС з 23 по 26 травня. Метою нового саміту буде початок процедури обрання нового голови Єврокомісії та розподіл інших високих посад у Єврокомісії.

У неформальному саміті беруть участь глави держав та урядів 27 країн-членів Європейського Союзу - без Великобританії, яка хоче до 31 жовтня вийти зі складу ЄС. Учасники саміту мають запропонувати під час саміту ідеї щодо реформування об'єднання.