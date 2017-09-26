Макрон: Вибори до ЄП - вибір між розбудовою і знищенням єдиної Європи

Президент Франції закликав європейських колег діяти швидше у питаннях клімату, захисту кордонів, економічного зростання. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Європу до єдності.
На тлі майбутніх виборів до Європарламенту Євросоюз має сконцентруватися на вирішенні таких проблем, як загроза безпеці, зміни клімату на планеті та забезпечити економічне зростання, в іншому випадку ЄС загрожує крах. Про це заявив у четвер, 9 травня, президент Франції Еммануель Макрон під час неформального саміту лідерів ЄС у румунському місті Сібіу.
"Через 15 днів близько 400 мільйонів європейців будуть обирати між проектом… подальшої розбудови Європи чи проектом знищення, деконструкції Європи та повернення до націоналізму", - зазначив президент Франції журналістам після прибуття до місця проведення саміту.
"Ми маємо діяти швидше, зараз і більш впевнено над відродженням Європи. Клімат, захист наших кордонів та модель (економічного, - Ред.) зростання, соціальна модель… це те, що я справді хочу побачити у найближчі роки", - пояснив Макрон.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), натомість, зробила акцент на збереженні європейської єдності та інноваціях. "Ми маємо бути інновативними, ми маємо бути сильними, ми маємо бути єдиними", - зазначила голова німецького уряду.
За її словами, ЄС має очолити світову конкуренцію у економіці. "Світ не спить", - попередила Меркель.
Захист єдиної Європи
Учасники неформального саміту також ухвалили програмну декларацію із переліком 10 основних положень, виконувати які зобов'язуються 27 країн союзу. Згідно з документом, країни-члени ЄС зобов'язуються, зокрема, захищати єдину Європу та європейський стиль життя, демократію та верховенство права, "гарантувати майбутнє для наступних поколінь європейців", завжди шукати спільні рішення і дотримуватися принципів справедливості. Європа, згідно з декларацією, має бути "відповідальним глобальним лідером" у світі.
Голова австрійського уряду Себастіан Курц (Sebastian Kurz) зазначив, що учасники саміту погодились провести наступну зустріч 28 травня, одразу після виборів до Європарламенту, які відбудуться у країнах ЄС з 23 по 26 травня. Метою нового саміту буде початок процедури обрання нового голови Єврокомісії та розподіл інших високих посад у Єврокомісії.
У неформальному саміті беруть участь глави держав та урядів 27 країн-членів Європейського Союзу - без Великобританії, яка хоче до 31 жовтня вийти зі складу ЄС. Учасники саміту мають запропонувати під час саміту ідеї щодо реформування об'єднання.