Мадуро пропонує провести у Венесуелі дострокові парламентські вибори

Глава Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори в Національну асамблею - парламент країни, який зараз контролюється опозицією. "Давайте приймемо виклик провести вибори до Національної асамблеї, щоб показати, хто саме користується підтримкою народу", - написав він у Twitter ввечері у понеділок, 20 травня.

Чергові вибори до парламенту мають відбутись наприкінці 2020 року. Мадуро не повідомив, на який термін планує їх перенести.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту після того, як Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн. На початку травня Гуайдо спробував заручитися підтримкою військових для повалення уряду Мадуро, однак останньому вдалося зберегти контроль над армією.