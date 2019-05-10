Мадуро звинуватив колишнього голову розвідки Венесуели у шпигунстві на користь ЦРУ

Колишній голова національної розвідки СЕБІН Мануель Крістофер Фігуеро понад рік тому був завербований ЦРУ та працював на американців, упевнений глава Венесуели Ніколас Мадуро. Доказів таких тверджень Мадуро не навів.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив колишнього голову національної розвідки Венесуели (СЕБІН) Мануеля Рікардо Крістофера Фігуеро в шпигунстві на користь ЦРУ. Про це Мадуро заявив увечері п'ятниці, 10 травня, під час телевізійної промови.
За даними Мадуро, понад рік тому агенти ЦРУ завербували Фігуеро й відтоді він працював на американців "як зрадник". Доказів цих тверджень Мадуро не навів.
Координація спроби перевороту
Крім того, Мадуро звинуватив екс-керівника венесуельської розвідки в тому, що той "координував" дії опозиціонерів під час нещодавньої спроби повалення соціалістичного уряду в Венесуелі. "Вже невдовзі ним займатимуться органи юстиції, тож він заплатить за свою зраду", - запевнив Мадуро, якого цитує агенція новин AFP.
Нагадаємо, напередодні тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що не проти військової інтервенції США у Венесуелу. На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявляв про можливість військового втручання у Венесуелу. Втім, він додав, що Сполучені Штати вважають за краще мирну передачу влади у країні.
Так само 10 травня стало відомо, що кілька опозиційних венесуельських політиків шукають притулку у іноземних дипломатичних представництвах.
Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.
США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.
Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.