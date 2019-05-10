 Мадуро звинуватив колишнього голову розвідки Венесуели у шпигунстві на користь ЦРУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2019

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Новини

Мадуро звинуватив колишнього голову розвідки Венесуели у шпигунстві на користь ЦРУ

Колишній голова національної розвідки СЕБІН Мануель Крістофер Фігуеро понад рік тому був завербований ЦРУ та працював на американців, упевнений глава Венесуели Ніколас Мадуро. Доказів таких тверджень Мадуро не навів.

Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро серед військових Венесуели

Глава Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив колишнього голову національної розвідки Венесуели (СЕБІН) Мануеля Рікардо Крістофера Фігуеро в шпигунстві на користь ЦРУ. Про це Мадуро заявив увечері п'ятниці, 10 травня, під час телевізійної промови.

За даними Мадуро, понад рік тому агенти ЦРУ завербували Фігуеро й відтоді він працював на американців "як зрадник". Доказів цих тверджень Мадуро не навів.

Координація спроби перевороту

Крім того, Мадуро звинуватив екс-керівника венесуельської розвідки в тому, що той "координував" дії опозиціонерів під час нещодавньої спроби повалення соціалістичного уряду в Венесуелі. "Вже невдовзі ним займатимуться органи юстиції, тож він заплатить за свою зраду", - запевнив Мадуро, якого цитує агенція новин AFP.

Нагадаємо, напередодні тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що не проти військової інтервенції США у Венесуелу. На початку травня держсекретар США Майк Помпео заявляв про можливість військового втручання у Венесуелу. Втім, він додав, що Сполучені Штати вважають за краще мирну передачу влади у країні.

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США зняли фінансові санкції з венесуельського генерала Мануеля Фігуери, який виступив проти уряду Ніколаса Мадуро. (08.05.2019)

Спецслужба Венесуели затримала віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано. Тимчасовий президент Хуан Гуайдо назвав це "викраденням". (09.05.2019)

Тимчасовий президент Венесуели зазначив, що готовність військових допомогти у поваленні уряду Ніколаса Мадуро була переоцінена. (05.05.2019)

Так само 10 травня стало відомо, що кілька опозиційних венесуельських політиків шукають притулку у іноземних дипломатичних представництвах.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


Дивитись відео 01:35

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

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