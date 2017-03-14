 Маас: Росія має залишитися членом Ради Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Маас: Росія має залишитися членом Ради Європи

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вважає, що Росія має залишитися членом Ради Європи. Сьогодні в Гельсінкі відбудеться зустріч Комітету міністрів закордонних справ країн-членів організації.

Гайко Маас виступає за збереження Росії в Раді Європи

Гайко Маас виступає за збереження Росії в Раді Європи

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heik Maas) вважає, що Росія має залишитися членом Ради Європи (РЄ) - з усіма відповідними правами та обов'язками. "Росія належить до Ради Європи. Я сподіваюся, що ми на зустрічі міністрів зробимо вирішальний крок до цього", - заявив він у п'ятницю, 17 травня, перед відльотом до Гельсінкі, де відбудеться зустріч Комітету міністрів закордонних справ країн-членів РЄ, повідомляє прес-служба німецького МЗС.

Одним з головних питань зустрічі, що відбувається на 70-річчя Ради Європи, є членство Росії в організації. Після анексії Криму в 2014 році Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) позбавила Росію права голосу. У відповідь РФ вирішила не надсилати до ПАРЄ свою делегацію, а від літа 2017 року Росія не сплачує членські внески в бюджет РЄ.

DW.COM

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Зустріч Комітету міністрів відвідає також російськиий міністр закордонних справ Сергій Лавров. 15 травня представниця МЗС РФ Марія Захарова підкреслила, що "Росія зацікавлена в збереженні та зміцненні Ради Європи як самостійного універсального європейського інституту". За її словами, в Гельсінкі будуть, як очікується, обговорюватися "рішення, котрі стосуються виведення Ради Європи з кризи, котра була спровокована незаконним позбавленням прав російської делегації в ПАРЄ", цитує агентство "Інтерфакс".

Перед зустріччю в Гельсінкі президент Франції Еммануель Макрон заявив про "важливість віднайдення рішення, яке дало би Росії можливість залишатися в Раді Європи з усіма відповідними правами та обов'язками".

У свою чергу, український міністр закордонних справ Павло Клімкін 13 травня заявив, що Україна готова відмовитися від дотримання мінських домовленостей у випадку, якщо деякі європейські держави доб'ються зняття санкційного тиску з Росії в РЄ.

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