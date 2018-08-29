Маас: Німеччина готова до діалогу з Францією про безпеку Європи

Німеччина готова до діалогу з Францією з питання стратегічної безпеки Європи. "Ми приймемо запрошення до цього стратегічного діалогу", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у суботу, 15 лютого, в інтерв'ю DW на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Раніше під час конференції у Мюнхені президент Франції Еммануель Макрон знову запропонував обговорити створення французького атомного щита для Європи. Як повідомлялося, раніше, 7 лютого, Макрон представив нову французьку ядерну доктрину. Французький лідер нагадав, що Париж має менше 300 ядерних боєголовок. Водночас в арсеналі США їх, за оцінками експертів, понад шість тисяч. Це змушує Європу в сфері оборони розраховувати на підтримку Вашингтона, зазначив Макрон. У зв'язку з цим він вважає за доцільне почати "стратегічний діалог" про роль французького ядерного щита для захисту Європи.

"Помилково протиставляти Європу і США"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає неправильним дистанціюватися від США. "У майбутньому нам самим доведеться робити більше для нашої безпеки, проте я вважаю помилковим протиставляти Європу і США. Ми перебуваємо в оборонному альянсі - йдеться про НАТО, - і це працює", - підкреслив він.

Німецький міністр переконаний, що європейці повинні чіткіше визначитися зі своєю роллю в рамках НАТО: "Ми хочемо зміцнити опорні позиції Європи в НАТО. Щоб зробити це, ми спочатку повинні домовитися в рамках Європи. У зв'язку з цим діалог, який запропонував Еммануель Макрон, може стати важливою частиною цього, і саме тому ми приймемо його".

Стосовно ролі Європи як можливого посередника між Сполученими Штатами і Китаєм, Маас підкреслив, що для ЄС особливо важливо дотримуватися єдиної позиції в питанні торгівлі та безпеки. На його думку, виконувати цю роль слід, зважаючи на спільні цінності, а також з урахуванням інтересів Пекіна і Вашингтона.

