Маас: Берлін підтримує опозицію Венесуели

Берлін підтримує опозиційного лідера Венесуели, голову Національної асамблеї країни Хуана Гуайдо, який проголосив себе виконувачем обов'язків президента. "Ми не зберігаємо нейтралітет, ми знаходимося на боці Гуайдо", - заявив у четвер, 24 січня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю Deutsche Welle.

Він зазначив, що така позиція продиктована проблемами, пов'язаними з процесом обрання нинішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро. За його словами, під час президентських виборів у Венесуелі було допущено стільки порушень, "що тільки умовно можна говорити про демократичні вибори". Тому німецький уряд виступає за проведення нових виборів у Венесуелі. Відповідальність за це, за його словами, мають взяти на себе Національні збори країни. Він підкреслив, що у Венесуелі мають бути знову забезпечені конституційні права громадян.

Як повідомлялося, 23 січня Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Невдовзі після цього президент США Дональд Трамп заявив, що США визнають Гуайдо в.о. президента Венесуели.

Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники урядів Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. Генеральний секретар базованої у Вашингтоні Організації американських держав Луїс Альмагро привітав Гуайдо як нового главу Венесуели. Мексика та Уругвай дотримуються нейтральної позиції та закликали до діалогу. Тим часом Болівія, Куба та Нікарагуа відмовилися підтримати Гуайдо.

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки.

За останніми даними правозахисників, у Венесуелі з початку цього тижня під час масових антиурядових акцій протесту загинули щонайменше 26 осіб. Напередодні венесуельські силовики заарештували 175 осіб.