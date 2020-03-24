 Літні Олімпійські ігри в Токіо почнуться в липні 2021 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Літні Олімпійські ігри в Токіо почнуться в липні 2021 року

Представники Міжнародного олімпійського комітету та організатори токійської Олімпіади домовилися про нові дати літніх Олімпійських ігор. Вони розпочнуться 23 липня і триватимуть до 8 серпня 2021 року в Японії.

Олімпійські ігри почнуться у липні 2021 року

Олімпійські ігри в Токіо почнуться у липні 2021 року

Представники Міжнародного олімпійського комітету та організатори літніх Олімпійських ігор в Токіо домовилися в понеділок, 30 березня, про нові дати проведення Олімпіади. Вона відбудеться в Японії з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Раніше планувалося, що Олімпійські ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

У свою чергу, Паралімпійські ігри розпочнуться 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Планувалося, що вони мали відбутися у цій ж самі дати 2020 року.

Внаслідок перенесення дат проведення Олімпійських ігор тепер також потрібно перенести чемпіонати світу з кількох видів спорту, зокрема з плавання та легкої атлетики.

Як зазначає агенція новин dpa, рішення про перенесення Олімпіади ухвалили з огляду на захист здоров'я усіх осіб через пандемію нового коронавірусу, захист інтересів спортсменів, а також для організації нового календаря спортивних змагань.

Нагадаємо, 24 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) узгодили перенесення літніх Олімпійських ігор у Токіо на один рік. При цьому перенесення Олімпійських ігор не змінить їхню назву -  "Токіо 2020".

Раніше влада Японії і МОК відкидали ідею перенесення Олімпійських ігор.

Дивитись відео 05:16

Три стратегії боротьби з коронавірусом: плюси і мінуси (25.03.2020)

Також за темою

London Olympische Ringe im Park von Stratford

Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу 24.03.2020

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив про погоджене з МОК рішення перенести Олімпійські ігри у Токіо на 2021 рік.

Japan Tokio Olympia 2020

Коронавірус: МОК розглядає можливість перенесення Олімпіади у Токіо 23.03.2020

Через коронавірус МОК розмірковує над можливістю перенесення Олімпійських ігор у Токіо, ймовірність такого рішення визнав і Сіндзо Абе. Канада й Австралія вже відмовилися взяти участь в іграх цього року.

Coronavirus Japan Tokio Ueno Park Besucher bestaunen Kirschblüten

Як Японія тримає коронавірус під контролем 26.03.2020

Незважаючи на те, що Китай зовсім поруч, в Японії коронавірус вочевидь поширюється повільно. Японський досвід може стати гарним уроком - репортаж DW з Токіо.

Реклама

Докладно

Сінгапур - одна з небегатьох країн світу, де дотепер вдалося приборкати епідемію Covid-19 на ранній стадії

Втрачені шанси Європи у захисті від коронавірусу

Європейці розплачуються за запізнілу реакцію урядів на пандемію Covid-19 рецесією і свободою.  

Шукачі притулку у ФРН

У ФРН закликають залучити шукачів притулку до збору врожаю

На тлі пандемії коронавірусу Німеччина потребує будь-якої допомоги, заявила уповноважена уряду ФРН з питань інтеграції.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  