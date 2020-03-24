Літні Олімпійські ігри в Токіо почнуться в липні 2021 року

Представники Міжнародного олімпійського комітету та організатори літніх Олімпійських ігор в Токіо домовилися в понеділок, 30 березня, про нові дати проведення Олімпіади. Вона відбудеться в Японії з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Раніше планувалося, що Олімпійські ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

У свою чергу, Паралімпійські ігри розпочнуться 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Планувалося, що вони мали відбутися у цій ж самі дати 2020 року.

Внаслідок перенесення дат проведення Олімпійських ігор тепер також потрібно перенести чемпіонати світу з кількох видів спорту, зокрема з плавання та легкої атлетики.

Як зазначає агенція новин dpa, рішення про перенесення Олімпіади ухвалили з огляду на захист здоров'я усіх осіб через пандемію нового коронавірусу, захист інтересів спортсменів, а також для організації нового календаря спортивних змагань.

Нагадаємо, 24 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) узгодили перенесення літніх Олімпійських ігор у Токіо на один рік. При цьому перенесення Олімпійських ігор не змінить їхню назву - "Токіо 2020".

Раніше влада Японії і МОК відкидали ідею перенесення Олімпійських ігор.