Літак-розвідник США виконав "екстраординарний" політ над Україною

Літак-розвідник Військово-повітряних сил США здійснив політ над територією України в четвер, 6 грудня, повідомила агенція AFP з посиланням на Пентагон. Місія мала на меті продемонструвати підтримку, яку США надають Києву у світлі інциденту в Керченській протоці 25 листопада, коли РФ захопила три українські військові судна.

"Сьогодні США і союзники здійснили винятковий політ в рамках угоди про відкрите небо. Час проведення польоту обраний для того, аби підтвердити прихильність США до України", - зазначено в заяві Пентагону.

Метою угоди про відкрите небо є сприяння прозорості військової діяльності шляхом здійснення неозброєних оглядових польотів над територіями країн-підписантів. Пентагон зазначив, що українська сторона попрохала про цей політ. На борту літака OC-135 перебували спостерігачі з США, Канади, Німеччини, Франції, Великобританії, Румунії та України.

У Пентагоні також повідомили, що це був перший "екстраординарний" політ у рамках угоди про відкрите небо з 2014 року. Такі польоти здійснюються поза звичайним розкладом, коли виникає екстрена ситуація. Захоплення Росією суден українських ВМС у Пентагоні вважають небезпечною ескалацією напруги у регіоні з боку Москви.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада України підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.