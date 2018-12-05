 Літак-розвідник США виконав ″екстраординарний″ політ над Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

Літак-розвідник США виконав "екстраординарний" політ над Україною

Літак-розвідник Сполучених Штатів Америки здійснив оглядовий політ над Україною. Так Пентагон продемонстрував підтримку Києву на тлі Керченського конфлікту.

Пентагон

Пентагон

Літак-розвідник Військово-повітряних сил США здійснив політ над територією України в четвер, 6 грудня, повідомила агенція AFP з посиланням на Пентагон. Місія мала на меті продемонструвати підтримку, яку США надають Києву у світлі інциденту в Керченській протоці 25 листопада, коли РФ захопила три українські військові судна.

"Сьогодні США і союзники здійснили винятковий політ в рамках угоди про відкрите небо. Час проведення польоту обраний для того, аби підтвердити прихильність США до України", - зазначено в заяві Пентагону.

Метою угоди про відкрите небо є сприяння прозорості військової діяльності шляхом здійснення неозброєних оглядових польотів над територіями країн-підписантів. Пентагон зазначив, що українська сторона попрохала про цей політ. На борту літака OC-135 перебували спостерігачі з США, Канади, Німеччини, Франції, Великобританії, Румунії та України. 

DW.COM

Головними питаннями щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ стануть конфлікт на Сході України та питання ядерного роззброєння. У фокусі уваги двосторонніх зустрічей - інцидент у Керченській протоці. (06.12.2018)

До стрімкої ескалації протистояння між Москвою та Києвом призвели агресивні дії РФ поблизу Керченської протоки - на цьому сходяться німецькі експерти, які, проте, бачать вихід аж ніяк не в різких діях України. (30.11.2018)

У Пентагоні також повідомили, що це був перший "екстраординарний" політ у рамках угоди про відкрите небо з 2014 року. Такі польоти здійснюються поза звичайним розкладом, коли виникає екстрена ситуація. Захоплення Росією суден українських ВМС у Пентагоні вважають небезпечною ескалацією напруги у регіоні з боку Москви. 

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада України підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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