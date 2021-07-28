 Лісові пожежі в Туреччині: троє загиблих, 58 госпіталізованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

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Лісові пожежі в Туреччині: троє загиблих, 58 госпіталізованих

Жертвами лісових пожеж на півдні Туреччини стали вже щонайменше три людини. Ще майже 60 осіб були госпіталізовані.

Пожежа в районі Мармарис

Пожежа в районі Мармарис

Щонайменше троє осіб загинули за останні два дні внаслідок лісових пожеж, що вирують на півдні Туреччини, повідомляють у четвер, 29 липня, агентства Reuters та dpa. Ще 112 особи отримали поранення, 58 з них були госпіталізовані.

Вигорілий ліс неподалік від Манавгата

Вигорілий ліс неподалік від Манавгата

За даними міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі, загалом у 13 провінціях країни виникла 41 пожежа. У ліквідації вогню беруть участь пожежний літак, дрон, 19 вертольотів, близько 250 транспортних засобів та понад 1800 пожежників та рятувальників.

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Нагадаємо, що сильні лісові пожежі вирують декілька днів на території провінцій Анталья, Адана і Мерсін. Ліс зайнявся в районі Манавгат в Антальї. Завдяки спеці та сильним вітрам пожежі стрімко ширяться. Рятувальники евакуюють жителів у населених пунктах, яким загрожує вогонь. В Антальї евакуйовано 18 селищ та районів, в Адані та Мерсіні - 16 селищ. А в місті Мармарис були евакуйовані готелі, оскільки пожежа сплахнула недалеко від міста.

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