Лісові пожежі в Туреччині: троє загиблих, 58 госпіталізованих

Жертвами лісових пожеж на півдні Туреччини стали вже щонайменше три людини. Ще майже 60 осіб були госпіталізовані.
Щонайменше троє осіб загинули за останні два дні внаслідок лісових пожеж, що вирують на півдні Туреччини, повідомляють у четвер, 29 липня, агентства Reuters та dpa. Ще 112 особи отримали поранення, 58 з них були госпіталізовані.
За даними міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі, загалом у 13 провінціях країни виникла 41 пожежа. У ліквідації вогню беруть участь пожежний літак, дрон, 19 вертольотів, близько 250 транспортних засобів та понад 1800 пожежників та рятувальників.
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Нагадаємо, що сильні лісові пожежі вирують декілька днів на території провінцій Анталья, Адана і Мерсін. Ліс зайнявся в районі Манавгат в Антальї. Завдяки спеці та сильним вітрам пожежі стрімко ширяться. Рятувальники евакуюють жителів у населених пунктах, яким загрожує вогонь. В Антальї евакуйовано 18 селищ та районів, в Адані та Мерсіні - 16 селищ. А в місті Мармарис були евакуйовані готелі, оскільки пожежа сплахнула недалеко від міста.