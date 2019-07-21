 Лідер ″Слуги народу″ заявив про готовність до коаліційних переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2019

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Новини

Лідер "Слуги народу" заявив про готовність до коаліційних переговорів

За словами лідера "Слуги народу", його політсила готова до коаліційних переговорів з новими партіями в парламенті. Дмитро Разумков також обіцяє відмовитися від квотного принципу розподілу посад у виконавчій владі.

Очільник партії Слуга народу Дмитро Разумков

Очільник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що його політсила готова до переговорів з іншими парламентськими партіями щодо створення коаліції у новій Верховній Раді України. "Ми були готові і готові зараз говорити про коаліцію з політичними силами, які близькі нам за ідеологічними підходами, за ціннісними речами", - заявив Разумков в інтерв'ю агенції "РБК-Україна", опублікованому у вівторок, 23 липня.

За його словами, у "Слузі народу" хочуть бачити в коаліції нові політсили. "Єдине, у них повинно бути адекватне бажання співпраці. Бути в коаліції і працювати разом в парламенті - це не завжди одне і те ж", - пояснив Разумков. У той же час він підтвердив, що його партії, "як і будь-який іншій політичній силі, хотілося б, щоб наших депутатів було більше".

DW.COM

Пропрезидентська партія "Слуга народу" з великим відривом перемагає на парламентських виборах в Україні. DW провела день виборів у штабі партії та спостерігала, як там святкували перемогу. (22.07.2019)

За результатами опрацювання в ЦВК 97 відсотків протоколів, партія "Слуга народу" зберігає лідерство. ВО "Батьківщина" потіснила з третього місця "Євросолідарність". (23.07.2019)

Говорячи про призначення на посади, зокрема у виконавчій владі, очільники "Слуги народу" заявив, що вони виступають проти квотного принципу. "Ми вважаємо, що повинен бути принцип професіоналізму", - зазначив новообраний парламентар. Він також пообіцяв, що підбирати такі кандидатури будуть за "принципом ефективності" претендентів на тих чи інших посадах.

Крім того, Разумков підтвердив, що частина кандидатів зі списку "Слуги народу", обраних депутатами парламенту, "підуть до органів центральної влади, можливо, в Кабінет міністрів". "Скільки таких людей буде, я зараз не готовий відповісти. У нас на кожну позицію є щонайменше дві кандидатури, які можуть розглядатися", - зазначив очільник пропрезидентської партії.

Нагадаємо, за результатами обробки 97,05 відсотка виборчих бюлетенів на дострокових виборах до Верховної Ради, "Слуга народу" набирає 43,13 голосів виборців. На другому місці "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") з 13,04 відсотка, третє місце у ВО "Батьківщина" - 8,18 відсотка. На четвертому місці залишається  партія "Євросолідарність" - 8,12 відсотка, на п'ятому - партія "Голос" з 5,84 відсотка голосів. Решта партій не долають п'ятивідсотковий бар'єр. Кандидати від "Слуги народу" також перемогли у більшості мажоритарних округів. Таким чином, пропрезидентська партія матиме у новому українському парламенті достатню кількість депутатів для формування однопартійної більшості.

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