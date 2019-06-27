 Лідерка ХДС стала на захист економічних санкцій ЄС проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лідерка ХДС стала на захист економічних санкцій ЄС проти Росії

Голова німецьких консерваторів Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що підтримує продовження економічних санкцій ЄС проти Росії попри критику цього кроку з боку ділових кіл.

Лідерка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер підтримала продовження економічних санкцій ЄС проти Росії

Лідерка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер підтримала продовження економічних санкцій ЄС проти Росії

Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) стала на захист продовження економічних санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на критику цього кроку та вимоги послаблення обмежувальних заходів, що лунають від представників бізнесу.

"Я знаю, що економічні санкції - тяжкі для багатьох компаній", - сказала Крамп-Карренбауер на зустрічі із власниками сімейних підприємств у Берліні в п'ятницю, 28 червня. "Але, чесно кажучи, мені ще ніхто не назвав кращої альтернативи, окрім того, що ми знизуємо плечима і кажемо: ну що ж, тоді так і буде", - зауважила очільниця ХДС, цитує агенція новин dpa. За її словами, анексувавши Крим, а також своєю агресією на Донбасі Росія порушила міжнародне право, і ЄС не міг це бездіяльно прийняти. 

DW.COM

На саміті ЄС погодилися подовжити секторальні санкції проти Росії на подальші шість місяців. Причина цього - відсутність прогресу в імплементації мінських угод. (20.06.2019)

Продовольче ембарго щодо ЄС було накладене Росією у 2014 році. Тепер спеціальні економічні заходи подовжили до 2021 року. (24.06.2019)

Крім того, Аннеґрет Крамп-Карренбауер різко розкритикувала дії Росії та назвала владу цієї держави "режимом". "Я відчуваю певну стриманість стосовно країни і перш за все щодо режиму, який, як ми знаємо, всіма силами намагається дестабілізувати нашу політичну систему в Європі і тут у Німеччині, використовуючи цифрові технології та поширюючи фейкові новини, які раніше ми називали пропагандою", - наголосила голова німецьких консерваторів.

Нагадаємо, 27 червня Рада ЄС ухвалила рішення подовжити запроваджені ще 2014 року санкції Європейського Союзу проти Росії. Згідно з ухваленим рішенням, секторальні економічні обмежувальні заходи ЄС проти окремих галузей російської економіки триватимуть щонайменше до 31 січня 2020 року.

Дивитись відео 01:19

Зеленський у Берліні: тремтіння Меркель та продовження санкцій проти Росії (18.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський у Берліні: тремтіння Меркель та продовження санкцій проти Росії (18.06.2019)  

Також за темою

Symbolbild Beziehungen Russland EU

Економічні санкції ЄС проти Росії подовжено до 31 січня 2020 року 27.06.2019

Секторальні економічні санкції Євросоюзу проти Росії подовжено до кінця січня 2020 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС.

Russland Supermarkt Lebensmittel Importverbot Europa

Росія продовжила контрсанкції щодо ЄС 24.06.2019

Продовольче ембарго щодо ЄС було накладене Росією у 2014 році. Тепер спеціальні економічні заходи подовжили до 2021 року.

Berlin CDU-Parteitag | Angela Merkel, Bundeskanzlerin & Annegret Kramp-Karrenbauer

100 днів Аннеґрет Крамп-Карренбауер. "Меркель 2.0"? 17.03.2019

Нова очільниця ХДС дотримується більш консервативних поглядів, ніж її попередниця Анґела Меркель. DW - про політичний курс Аннеґрет Крамп-Карренбауер у перші 100 днів на посаді лідера християнських демократів.

Реклама

Докладно

Зустріч Путіна і Трампа (карикатура Сергія Йолкіна)

Чим Путін здивував Трампа на зустрічі в Японії

Президент Росії зустрівся зі своїм американським колегою на полях саміту G20. Погляд Сергія Йолкіна.  

Максим Нефьодов невдовзі очолить нову українську митницю

Нефьодов: Із зарплатою митника важко протистояти спокусам

Максим Нефьодов - в інтерв'ю DW про те, які зміни очікують на Державну митну службу під його керівництвом.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  