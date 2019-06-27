Лідерка ХДС стала на захист економічних санкцій ЄС проти Росії

Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) стала на захист продовження економічних санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на критику цього кроку та вимоги послаблення обмежувальних заходів, що лунають від представників бізнесу.

"Я знаю, що економічні санкції - тяжкі для багатьох компаній", - сказала Крамп-Карренбауер на зустрічі із власниками сімейних підприємств у Берліні в п'ятницю, 28 червня. "Але, чесно кажучи, мені ще ніхто не назвав кращої альтернативи, окрім того, що ми знизуємо плечима і кажемо: ну що ж, тоді так і буде", - зауважила очільниця ХДС, цитує агенція новин dpa. За її словами, анексувавши Крим, а також своєю агресією на Донбасі Росія порушила міжнародне право, і ЄС не міг це бездіяльно прийняти.

Крім того, Аннеґрет Крамп-Карренбауер різко розкритикувала дії Росії та назвала владу цієї держави "режимом". "Я відчуваю певну стриманість стосовно країни і перш за все щодо режиму, який, як ми знаємо, всіма силами намагається дестабілізувати нашу політичну систему в Європі і тут у Німеччині, використовуючи цифрові технології та поширюючи фейкові новини, які раніше ми називали пропагандою", - наголосила голова німецьких консерваторів.

Нагадаємо, 27 червня Рада ЄС ухвалила рішення подовжити запроваджені ще 2014 року санкції Європейського Союзу проти Росії. Згідно з ухваленим рішенням, секторальні економічні обмежувальні заходи ЄС проти окремих галузей російської економіки триватимуть щонайменше до 31 січня 2020 року.