 Лідери ЄС вимагають остаточно припинити турецький наступ в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

Лідери ЄС вимагають остаточно припинити турецький наступ в Сирії

Туреччина має вивести свої війська з території Сирії та дотримуватися міжнародного гуманітарного права, заявили лідери ЄС після того, як Анкара оголосила тимчасове перемир'я.

Турецька військова техніка в Сирії

Турецька військова техніка в Сирії

Попри оголошення Туреччиною тимчасового перемир'я у Сирії лідери Європейського Союзу вимагають остаточного припинення цієї військової операції. Про це йдеться в їхній заяві, оприлюдненій в ніч на п'ятницю, 18 жовтня, в Брюсселі, де триває дводенний саміт ЄС. Європейські лідери "взяли до відома" рішення Туреччини, однак наголосили, що дії Анкари у Сирії спричиняють "неприйнятні людські страждання, підривають боротьбу проти терористичного угрупування "Ісламська держава" та суттєво загрожують європейській безпековій політиці".

Лідери держав та урядів ЄС закликали Анкару "вивести свої війська та дотримуватися міжнародного гуманітарного права" у Сирії. Водночас вони не погодилися запровадити загальноєвропейське ембарго на продаж зброї Туреччини, а лише схвально відзначили відповідні заборони, накладені окремими країнами.

DW.COM

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Напередодні після тривалих переговорів віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Анкара повідомила про призупинення наступальної операції проти сирійських курдів у північно-східній частині Сирії, яка триває з 9 жовтня. Планується, що перемир'я триватиме 120 годин, щоб дати можливість силам сирійських курдів безпечно відступити зі своїх позицій на відстань 32 кілометрів від сирійського-турецького кордону.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, унаслідок цього відступу курдів має утворитися так звана "зона безпеки". Ця буферна зона перебуватиме під контролем турецьких збройних сил. Водночас глава турецького МЗС дав зрозуміти, що наразі йдеться лише про призупинення операції, а не про цілковите припинення вогню.

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