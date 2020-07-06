 Лідери Сербії та Косова провели переговори у відеорежимі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2020

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Новини

Лідери Сербії та Косова провели переговори у відеорежимі

Прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті і президент Сербії Александар Вучич провели відеоконференцію за посередництва глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

Кордон між Сербією та Косовим

Кордон між Сербією та Косовим

Прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті і президент Сербії Александар Вучич у неділю, 12 липня, провели переговори в режимі відеоконференції. Діалог модерував глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, який закликав обидві сторони продемонструвати "політичну сміливість".

Метою переговорів була організація зустрічі лідерів віч-на-віч, яка може відбутися у четвер, 16 липня, в Брюсселі, відзначає агентство AP. Євросоюз намагається налагодити діалог між Сербією та Косовим, проте остання спроба зірвалася ще 18 місяців тому. У рамках підготовки до особистих переговорів між лідерами Косова і Сербії 10 липня вже була проведена зустріч у форматі відеоконференції за участі Хоті, Вучича, Борреля, а також президента Франції Еммануеля Макрона і канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel).

Нагадаємо, що Косово, понад 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає край частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

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