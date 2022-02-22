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Ліга чемпіонів УЄФА
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ліга чемпіонів УЄФА".
З огляду на російську агресію проти України дедалі більше політиків з усієї Європи закликають УЄФА не проводити фінал футбольної Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі. Футбольні функціонери не поспішають з рішенням.