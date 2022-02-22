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Ліга чемпіонів УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ліга чемпіонів УЄФА".

Європейські політики закликають забрати у Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів

Європейські політики закликають забрати у Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів 22.02.2022

З огляду на російську агресію проти України дедалі більше політиків з усієї Європи закликають УЄФА не проводити фінал футбольної Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі. Футбольні функціонери не поспішають з рішенням.
Україна хоче провести футбольний Суперкубок УЄФА

Україна хоче провести футбольний Суперкубок УЄФА 09.12.2021

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом УЄФА Александером Чеферіном заявив про бажання України провести Суперкубок УЄФА у 2024 або 2025 році. 
УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги

УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги 28.09.2021

УЄФА анулює розгляд дисциплінарного провадження щодо "Реалу", "Барселони" і "Ювентуса", але не виключає подальші юридичні кроки.
Матч Шахтаря й Шерифа у Лізі чемпіонів: двобій клубів з конфліктних територій

Матч "Шахтаря" й "Шерифа" у Лізі чемпіонів: двобій клубів з конфліктних територій 15.09.2021

Матч між українським ФК "Шахтар" і молдовським "Шерифом" у Лізі чемпіонів стане унікальним. Обидва клуби мають спільну рису - походять з конфліктних територій.
Челсі став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА

"Челсі" став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА 30.05.2021

Лондонський "Челсі" здобув перемогу над "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0 в Порту.
Збірну Німеччини з футболу очолить екстренер Баварії Ганзі Флік

Збірну Німеччини з футболу очолить екстренер "Баварії" Ганзі Флік 25.05.2021

Ганзі Флік змінить на посаді Йоахіма Лева, який очолює німецьку збірну з 2006 року. Контракт Фліка розрахований на три роки.
Збірна Німеччини перемогла Україну в Лізі націй УЄФА

Збірна Німеччини перемогла Україну в Лізі націй УЄФА 11.10.2020

Виїзний матч німецької команди зі збірною України в турнірі Ліги націй УЄФА завершився з рахунком 2:1 завдяки захиснику Ґінтеру і півзахиснику Ґорецка.
Мессі передумав і залишається в Барселоні ще на один сезон

Мессі передумав і залишається в "Барселоні" ще на один сезон 04.09.2020

Ліонель Мессі ще щонайменше на один сезон залишається у "Барселоні". За словами футболіста, він не хотів з'ясовувати стосунки з клубом, який любить, у суді.
Шахтар у півфіналі Ліги Європи розгромно програв міланському Інтеру

"Шахтар" у півфіналі Ліги Європи розгромно програв міланському "Інтеру" 18.08.2020

Донецький "Шахтар" у півфінальному матчі Ліги Європи поступився міланському "Інтеру" з розгромним рахунком 0:5. Міланський клуб у фіналі турніру зіграє з іспанською "Севільєю".
Барселона історично програла Баварії

"Барселона" історично програла "Баварії" 15.08.2020

Німецький клуб здобув історичну перемогу над "Барселоною": 8:2. Стільки голів каталонський клуб не пропускав з 1946 року.
УЄФА призупиняє плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус

УЄФА призупиняє плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус 13.03.2020

Матчі плеф-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, заплановані 17-19 березня, вирішили відкласти. Європейські футбольні ліги також одна за одною йдуть на вимушені перерви через коронавірус.

Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги

Асоціація європейських футбольних ліг критикує ідею створення Суперліги 06.11.2018

Наміри створення ліги суто для багатих клубів Європи викликали критику з боку Асоціації європейських професійних футбольних ліг.
Фінал Ліги чемпіонів: футбольне свято у центрі Києва

Фінал Ліги чемпіонів: футбольне свято у центрі Києва 27.05.2018

Фінальний матч Ліги чемпіонів перетворив центр української столиці на футбольний рай для фанатів "Реала" і "Ліверпуля". Про атмосферу в Києві і враження іноземних уболівальників - в репортажі DW.
Початок свята футболу: Ліга чемпіонів УЄФА у Києві (відео)

Початок свята футболу: Ліга чемпіонів УЄФА у Києві (відео) 24.05.2018

Київ відкриває двері для фанів футболу з уього світу. Вболівальники в очікуванні матчу, правоохоронці опікуються безпекою, а готельєри намагаються в останні дні підзаробити.

Ліга чемпіонів УЄФА: як стартує футбольне свято (24.05.2018) 24.05.2018

На Лігу чемпіонів УЄФА у Києві очікують близько 50-ти тисяч фанів "Ліверпуля" та "Реал Мадрида". Правоохоронці опікуються безпекою, готельєри намагаються в останні дні підзаробити, а фани насолоджуються святом футболу.
СБУ попередила про загрозу кібератаки перед фіналом Ліги чемпіонів

СБУ попередила про загрозу кібератаки перед фіналом Ліги чемпіонів 23.05.2018

Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів в Україні можливі масштабні кібератаки, попередила СБУ. Користувачам рекомендують перезавантажити усі прилади.
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