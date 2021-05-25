"Челсі" став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА

Лондонський "Челсі" переміг "Манчестер Сіті" (МС) з рахунком 1:0 в англійському фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21. Матч проходив в суботу, 29 травня, в португальському Порту на стадіоні "Драгау".

На перерву команди пішли, коли була перевага за голами в команди Томаса Тухеля (Thomas Tuchel). Єдиний гол на 43-й хвилині забив півзахисник "Челсі" Кай Гаверц (Kai Havertz). Добивав німець фактично в порожні ворота, обійшовши голкіпера "Манчестер Сіті" Едерсона Сантану ді Мораеса. До перерви півзахисник МС Кевін Де Брейне отримав травму і пішов з поля в сльозах.

Клуб Абрамовича вдруге став переможцем

"Сині" стали переможцями головного єврокубка вдруге в історії. У фіналі Ліги чемпіонів "Челсі" російського мільярдера Романа Абрамовича зіграв в третій раз. Англійський клуб виграв кубок в сезоні-2011/12, обігравши німецьку "Баварію" (2:1), а в сезоні-2007/08 поступився "Манчестер Юнайтед" (1:2), при цьому в обох випадках доля трофею вирішувалася в серії пенальті. "Манчестер Сіті" цього року дебютував в фіналі Ліги чемпіонів.