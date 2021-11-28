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Професор медицини Вінфрід Штьоккер в аеропорту німецького міста Любек щеплював охочих саморобною вакциною від коронвірусу. Його підозрюють у порушенні закону про лікарські засоби.
Цьогоріч Університетська клініка Шлезвіг-Гольштейну готова взяти на роботу 30 медсестер і медбратів з України. Як саме проходить відбір претендентів, DW розповів представник клініки Григорій Лапшин.
Доктор медичних наук і бізнесмен Вінфрід Штеккер випробував створену ним можливу вакцину від COVID-19 на собі, своїй сім'ї та інших добровольцях. Проти нього завела справу прокуратура.
Наявність антитіл до певного збудника хвороби у крові вважається надійним доказом того, що людина вже перехворіла та виробила імунітет до вірусу чи бактерії. У випадку з COVID-19 усе не так просто.
"Залізна завіса" розділяла Європу майже півстоліття. Нині вздовж колишньої лінії цього кордону пролягає велосипедний маршрут Iron Curtain Trail. Вирушивши у таку подорож, занурюєшся в історію та культуру Європи.
У прокуратурі заявляють, що підозрюваний не йде на контакт зі слідством, а батько підозрюваного повідомив, що його син має психічні розлади.
Чоловік поранив ножем вісьмох осіб у рейсовому автобусі на півночі Любека. Нападника затримали.
Ганзейське місто Росток святкує 800-ту річницю. Достатня причина, аби представити у фотогалереї найгарніші ганзейські міста Німеччини.
Після втрат Другої світової війни багато хто мріяв почати нове життя - красиве, яскраве і безтурботне. Тодішня мода підхопила тренд та допомогла людям забути воєнну епоху.
Своєрідний графічний переказ відомого роману Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" представлений наразі у німецькому місті Любеку.
Німеччина з висоти пташиного польоту: це ганзейське місто варте уваги хоча б тому, що з ним тісно пов'язані імена трьох Нобелівських лауреатів - Віллі Брандта, Томаса Манна і Ґюнтера Ґрасса.
Німеччина з висоти пташиного польоту: найвідоміші ворота Німеччини після Бранденбурзьких воріт раніше красувалися на банкноті у 50 німецьких марок.
НІмецька компанія Siemens тестує автобани, якими їздитимуть схожі на тролейбуси вантажівки. Щоправда, маневреність цих авто - значно вища.
Ганзейське місто Любек в північній Німеччині - неофіційна марципанова столиця світу. Однак привезти звідси в подарунок можна не лише традиційні солодощі, але й місцеве вино.
Нобелівський лауреат, видатний німецький автор Ґюнтер Ґрасс залишив по собі чималий літературний спадок. Його дебютний роман "Бляшаний барабан" – ще й досі є одним з найвизначніших творів повоєнної літератури Німеччини.
Глави МЗС країн G7 пов'язують послаблення санкцій проти Росії, які були накладені через анексію Криму та конфлікт в Україні, з повним виконанням мінських домовленостей.
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