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Любек

В німецькому аеропорту лікар вводив охочим саморобну вакцину

В німецькому аеропорту лікар вводив охочим саморобну вакцину 28.11.2021

Професор медицини Вінфрід Штьоккер в аеропорту німецького міста Любек щеплював охочих саморобною вакциною від коронвірусу. Його підозрюють у порушенні закону про лікарські засоби.
Як одна з найбільших клінік в Німеччині шукає медсестер в Україні

Як одна з найбільших клінік в Німеччині шукає медсестер в Україні 15.05.2021

Цьогоріч Університетська клініка Шлезвіг-Гольштейну готова взяти на роботу 30 медсестер і медбратів з України. Як саме проходить відбір претендентів, DW розповів представник клініки Григорій Лапшин.
У ФРН завели справу на лікаря за випробування власної вакцини від COVID-19

У ФРН завели справу на лікаря за випробування власної вакцини від COVID-19 09.02.2021

Доктор медичних наук і бізнесмен Вінфрід Штеккер випробував створену ним можливу вакцину від COVID-19 на собі, своїй сім'ї та інших добровольцях. Проти нього завела справу прокуратура.
Нові дослідження коронавірусу: довести наявність антитіл не так просто

Нові дослідження коронавірусу: довести наявність антитіл не так просто 24.06.2020

Наявність антитіл до певного збудника хвороби у крові вважається надійним доказом того, що людина вже перехворіла та виробила імунітет до вірусу чи бактерії. У випадку з COVID-19 усе не так просто.
Веломаршрут вздовж колишньої залізної завіси: 10 тисяч кілометрів історії

Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії 29.10.2019

"Залізна завіса" розділяла Європу майже півстоліття. Нині вздовж колишньої лінії цього кордону пролягає велосипедний маршрут Iron Curtain Trail. Вирушивши у таку подорож, занурюєшся в історію та культуру Європи.

Нападника в Любеку звинуватили у спробі вбивства і підпалу автобуса

Нападника в Любеку звинуватили у спробі вбивства і підпалу автобуса 21.07.2018

У прокуратурі заявляють, що підозрюваний не йде на контакт зі слідством, а батько підозрюваного повідомив, що його син має психічні розлади.
Напад у Любеку: невідомий з ножем поранив кількох пасажирів автобуса

Напад у Любеку: невідомий з ножем поранив кількох пасажирів автобуса 20.07.2018

Чоловік поранив ножем вісьмох осіб у рейсовому автобусі на півночі Любека. Нападника затримали.
Найчарівніші ганзейські міста Німеччини

Найчарівніші ганзейські міста Німеччини 25.06.2018

Ганзейське місто Росток святкує 800-ту річницю. Достатня причина, аби представити у фотогалереї найгарніші ганзейські міста Німеччини.
Повернути радість життя: завдання повоєнної моди в Європі

Повернути радість життя: завдання повоєнної моди в Європі 16.05.2018

Після втрат Другої світової війни багато хто мріяв почати нове життя - красиве, яскраве і безтурботне. Тодішня мода підхопила тренд та допомогла людям забути воєнну епоху.
На Західному фронті без змін: прочитати і побачити (фотогалерея)

"На Західному фронті без змін": прочитати і побачити (фотогалерея) 12.03.2018

Своєрідний графічний переказ відомого роману Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" представлений наразі у німецькому місті Любеку.

#DailyDrone: Любек (31.10.2016) 31.10.2016

Німеччина з висоти пташиного польоту: це ганзейське місто варте уваги хоча б тому, що з ним тісно пов'язані імена трьох Нобелівських лауреатів - Віллі Брандта, Томаса Манна і Ґюнтера Ґрасса.

#DailyDrone: Гольстенські ворота в Любеку

#DailyDrone: Гольстенські ворота в Любеку 21.10.2016

Німеччина з висоти пташиного польоту: найвідоміші ворота Німеччини після Бранденбурзьких воріт раніше красувалися на банкноті у 50 німецьких марок.

Як виглядатимуть автобани в майбутньому (20.05.2016) 20.05.2016

НІмецька компанія Siemens тестує автобани, якими їздитимуть схожі на тролейбуси вантажівки. Щоправда, маневреність цих авто - значно вища.
Як у Любеку винайшли марципан і стали робити червоне вино

Як у Любеку винайшли марципан і стали робити червоне вино 14.12.2015

Ганзейське місто Любек в північній Німеччині - неофіційна марципанова столиця світу. Однак привезти звідси в подарунок можна не лише традиційні солодощі, але й місцеве вино.

Ґюнтер Ґрасс: культурний спадок провокатора 16.04.2015

Нобелівський лауреат, видатний німецький автор Ґюнтер Ґрасс залишив по собі чималий літературний спадок. Його дебютний роман "Бляшаний барабан" – ще й досі є одним з найвизначніших творів повоєнної літератури Німеччини.
G7: зняття санкцій з Росії пов’язане з виконанням мінських угод

G7: зняття санкцій з Росії пов’язане з виконанням мінських угод 15.04.2015

Глави МЗС країн G7 пов'язують послаблення санкцій проти Росії, які були накладені через анексію Криму та конфлікт в Україні, з повним виконанням мінських домовленостей.
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