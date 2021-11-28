Нові дослідження коронавірусу: довести наявність антитіл не так просто

Наявність антитіл до певного збудника хвороби у крові вважається надійним доказом того, що людина вже перехворіла та виробила імунітет до вірусу чи бактерії. У випадку з COVID-19 усе не так просто.