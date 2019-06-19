 Луценко пообіцяв арешт українця, причетного до збиття MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Луценко пообіцяв арешт українця, причетного до збиття MH17

Україна намагатиметься арештувати українця Леоніда Харченка, якого вважають причетним до збиття літака Boeing рейсу MH17, запевнив генпрокурор Юрій Луценко.

Юрій Луценко (фото з архіву)

Юрій Луценко (фото з архіву)

Українська влада має намір арештувати українця Леоніда Харченка, якого назвали підозрюваним у причетності до збиття влітку 2014 року над Донбасом літака Boeing, що виконував рейс MH17.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Леонід Харченко перебуває на непідконтрольній Києву території Донбасу, і в разі його затримання та засудження голландським судом вирок виконуватиметься на території України. "Сьогодні синхронно у нас в Україні, і тут, в Голландії, було оголошено підозри чотирьом особам, зокрема і громадянину України Харченку", - сказав генпрокурор у середу, 19 червня в нідерландському Утрехті, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Харченко перебуває в розшуку, і якщо його затримають, то заарештують за рішенням українського суду, "і за допомогою відеозв'язку він свідчитиме голландському суду".

Луценко пояснив, що згідно з двосторонньою угодою між Україною та Нідерландами вирок голландського суду в цій кримінальній справі буде обов'язковим на території України. "У разі, якщо ми зможемо затримати цю людину, і якщо голландський суд засудить її, то вирок суду виконуватиметься на території України", - пояснив генпрокурор.

Луценко також зазначив, що росіянам, стосовно яких висунула обвинувачення Міжнародна спльна слідча група, було б доцільно отримати статус свідка під захистом, зв'язавшись з прокуратурою України або Нідерландів. Він запевнив, що українська сторона передає Нідерландам усю інформацію щодо збиття літака. "У цій справі українські правоохоронці допитали 259 осіб і проаналізували 5,5 мільярда сторінок різної IT-інформації, з них близько 700 мільйонів сторінок є корисними для нашого слідства. Весь цей масив нашої титанічної роботи ми передаємо в рамках угоди до спільної слідчої групи - нашим голландським колегам", - розповів Луценко.

DW.COM

Розслідувачі групи Bellingcat оприлюднили імена осіб прямо чи опосередковано причетних до збиття літака рейсу МН17 над Донбасом. Служба безпеки України висуне підозри чотирьом імовірно причетним до катастрофи. (19.06.2019)

Родичі жертв збитого над Україною у 2014 році Boeing 777 намагаються покарати винних у трагедії і позиваються проти Росії та російських банків. Шанси позовів для DW оцінили європейські юристи. (10.04.2019)

СБУ оголосила про підозру чотирьом підозрюваним

Тим часом Служба безпеки України (СБУ) 19 червня оголосила про підозру трьом громадянам РФ Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському і Олегу Пулатову, а також українцю Леоніду Харченку у вчиненні злочину - теракті, що призвів до загибелі людей.

Згідно з опублікованими підозрами, Гіркін та Дубінський підозрюються в організації теракту, а Пулатов та Харченко - у пособництві його вчиненню. Усі підозри датовані 18-им червня.

Раніше цього дня стало відомо, що прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення у справі збиття MH17 проти громадян РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка. Усім чотирьом підозрюваним висунуть обвинувачення в убивстві. Суд відбуватиметься у Нідерландах і розпочнеться 9 березня 2020 року.

Дивитись відео 00:59

"Катастрофа MH17 - найбільш емоційний момент мого життя" - Джулія Бішоп (28.08.2018)

Аудіо й відео до теми

"Катастрофа MH17 - найбільш емоційний момент мого життя" - Джулія Бішоп (28.08.2018)  

Також за темою

Niederlande Westerbeke, Chefankläger der Staatsanwaltschaft, PK in Bunnik zu MH17-Absturz 2014

Прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення у справі MH17 чотирьом особам 19.06.2019

У справі катастрофи MH17 обвинувачення висунуть Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському, Олегу Пулатову і Леоніду Харченку. Їх судитимуть за вбивство.

Катастрофа МН17: названі перші підозрювані у збитті "Боїнга" (19.06.2019) 19.06.2019

Міжнародна слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття МН17 на Донбасі влітку 2014 року. Прокуратура Нідерландів видасть міжнародні ордери на їхній арешт та оголосить їх у розшук.

Ukraine Absturzort der MH17

Катастрофа MH17: що з'ясувало міжнародне слідство? (відео) 17.07.2018

17 липня 2014 року внаслідок катастрофи MH17 над Донбасом загинули 298 осіб. Що вдалося з'ясувати міжнародному слідству через чотири роки після трагедії?

Реклама

Докладно

default

Скільки платять донорам крові в Німеччині? (відео)

Як здають кров в Німеччині і скільки за це платять - репортаж DW.  

Лінії електропередач в Україні

Синхронізація з Європою: чи потрібен ринок електроенергії

Чи вплине перенесення запуску ринку електроенергії на інтеграцію України в електромережу Європи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  