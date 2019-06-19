Луценко пообіцяв арешт українця, причетного до збиття MH17

Українська влада має намір арештувати українця Леоніда Харченка, якого назвали підозрюваним у причетності до збиття влітку 2014 року над Донбасом літака Boeing, що виконував рейс MH17.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Леонід Харченко перебуває на непідконтрольній Києву території Донбасу, і в разі його затримання та засудження голландським судом вирок виконуватиметься на території України. "Сьогодні синхронно у нас в Україні, і тут, в Голландії, було оголошено підозри чотирьом особам, зокрема і громадянину України Харченку", - сказав генпрокурор у середу, 19 червня в нідерландському Утрехті, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Харченко перебуває в розшуку, і якщо його затримають, то заарештують за рішенням українського суду, "і за допомогою відеозв'язку він свідчитиме голландському суду".

Луценко пояснив, що згідно з двосторонньою угодою між Україною та Нідерландами вирок голландського суду в цій кримінальній справі буде обов'язковим на території України. "У разі, якщо ми зможемо затримати цю людину, і якщо голландський суд засудить її, то вирок суду виконуватиметься на території України", - пояснив генпрокурор.

Луценко також зазначив, що росіянам, стосовно яких висунула обвинувачення Міжнародна спльна слідча група, було б доцільно отримати статус свідка під захистом, зв'язавшись з прокуратурою України або Нідерландів. Він запевнив, що українська сторона передає Нідерландам усю інформацію щодо збиття літака. "У цій справі українські правоохоронці допитали 259 осіб і проаналізували 5,5 мільярда сторінок різної IT-інформації, з них близько 700 мільйонів сторінок є корисними для нашого слідства. Весь цей масив нашої титанічної роботи ми передаємо в рамках угоди до спільної слідчої групи - нашим голландським колегам", - розповів Луценко.

СБУ оголосила про підозру чотирьом підозрюваним

Тим часом Служба безпеки України (СБУ) 19 червня оголосила про підозру трьом громадянам РФ Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському і Олегу Пулатову, а також українцю Леоніду Харченку у вчиненні злочину - теракті, що призвів до загибелі людей.

Згідно з опублікованими підозрами, Гіркін та Дубінський підозрюються в організації теракту, а Пулатов та Харченко - у пособництві його вчиненню. Усі підозри датовані 18-им червня.

Раніше цього дня стало відомо, що прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення у справі збиття MH17 проти громадян РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка. Усім чотирьом підозрюваним висунуть обвинувачення в убивстві. Суд відбуватиметься у Нідерландах і розпочнеться 9 березня 2020 року.