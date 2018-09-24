Луценко подасть до суду на низку ЗМІ через новину про віллу на Сейшелах

Адвокати генерального прокурора України Юрія Луценка готують позови до суду проти низки українських ЗМІ за поширення ними брехливої інформації. Про це у понеділок, 24 вересня, повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган.

"Інформаційні атаки, брехня, чутки у жовтій пресі. Звикнути можна до всього. Але видання НВ ("Новое время". - Ред.), "Газета.УА", "Контракти", "Коментарі" та "РБК-Styler" передрукували відверто замовну статтю з підозрілого сингапурського сайту, в якій стверджується, що Юрій Луценко придбав віллу на Сейшелах за п'ять мільйонів доларів", - написала Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Вона стверджує, що ця інформація є "відвертою брехнею", і дивується, що ЗМІ не звернулися до неї за підтвердженням цієї інформації. "Адвокати Юрія Луценка готують позови до суду за поширення брехливої інформації. І обов'язково буде вимагання компенсації за моральну шкоду. І кожна копійка буде перерахована на військові госпіталі", - пообіцяла Сарган.

Вона передбачила, що представники українських ЗМІ одразу "залюбки звинуватять Луценка у тиску на пресу". "Але якщо він не позиватиметься до суду, то як захиститися від такої нахабної брехні?" - запитала вона.

Йдеться про статтю, яка була опублікована на сайті The MiceTimes of Asia 19 вересня та передрукована низкою українських ЗМІ. У ній стверджується, що сім'я Луценка на початку 2018 року нібито придбала віллу на Сейшельських островах за п'ять мільйонів доларів.