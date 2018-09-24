 Луценко подасть до суду на низку ЗМІ через новину про віллу на Сейшелах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

Луценко подасть до суду на низку ЗМІ через новину про віллу на Сейшелах

Інформація про купівлю родиною Луценка вілли на Сейшельських островах за п'ять мільйонів доларів є брехнею, заявляє його прес-секретарка Лариса Сарган. Генпрокурор подає до суду на українські ЗМІ, що її передрукували.

Луценко судитиметься з пресою

Луценко судитиметься з пресою

Адвокати генерального прокурора України Юрія Луценка готують позови до суду проти низки українських ЗМІ за поширення ними брехливої інформації. Про це у понеділок, 24 вересня, повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган.

"Інформаційні атаки, брехня, чутки у жовтій пресі. Звикнути можна до всього. Але видання НВ ("Новое время". - Ред.), "Газета.УА", "Контракти", "Коментарі" та "РБК-Styler" передрукували відверто замовну статтю з підозрілого сингапурського сайту, в якій стверджується, що Юрій Луценко придбав віллу на Сейшелах за п'ять мільйонів доларів", - написала Сарган на своїй сторінці у Facebook.

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Вона стверджує, що ця інформація є "відвертою брехнею", і дивується, що ЗМІ не звернулися до неї за підтвердженням цієї інформації. "Адвокати Юрія Луценка готують позови до суду за поширення брехливої інформації. І обов'язково буде вимагання компенсації за моральну шкоду. І кожна копійка буде перерахована на військові госпіталі", - пообіцяла Сарган.

Вона передбачила, що представники українських ЗМІ одразу "залюбки звинуватять Луценка у тиску на пресу". "Але якщо він не позиватиметься до суду, то як захиститися від такої нахабної брехні?" - запитала вона.

Йдеться про статтю, яка була опублікована на сайті The MiceTimes of Asia 19 вересня та передрукована низкою українських ЗМІ. У ній стверджується, що сім'я Луценка на початку 2018 року нібито придбала віллу на Сейшельських островах за п'ять мільйонів доларів.

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