 Луценко: Затримано осіб за спробу дати хабар кандидату в президенти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

Луценко: Затримано осіб за спробу дати хабар кандидату в президенти

Правоохоронці затримали двох осіб, які намагались дати хабар кандидату в президенти України Юрію Тимошенку для того, щоб той відмовився балотуватися.

Затримані намагались дати хабар кандидату в президенти

Затримані намагались дати хабар кандидату в президенти

Співробітники Генпрокуратури, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України ввечері у середу, 6 березня, затримали двох осіб, які намагалися дати кандидату в президенти України народному депутату Юрію Тимошенку хабар розміром п'ять мільйонів гривень за відмову балотуватися. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, сам Тимошенко кілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся до ГПУ.

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Зловмисників затримано за статтею Кримінального кодексу щодо перешкоджання здійсненню виборчого права. "З огляду на відому слідству переписку затриманих виконавців із політиками, чекаю ґвалту про політичні репресії", - зазначив Луценко, не повідомивши деталей.

У лютому кандидатка в президенти, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зажадала від президента Петра Порошенка зняти з президентських виборів свого тезку на прізвище та по батькові - Юрія Володимировича Тимошенко. Вона пояснила, що його участь може заплутати виборців і знизити її результат на президентських виборах. Як відомо, Центральна виборча комісія України зареєструвала 44 кандидати в президенти на виборах, які відбудуться 31 березня. Пізніше кілька кандидатів відмовились від участі в виборах.

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