Луценко: Затримано осіб за спробу дати хабар кандидату в президенти

Співробітники Генпрокуратури, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України ввечері у середу, 6 березня, затримали двох осіб, які намагалися дати кандидату в президенти України народному депутату Юрію Тимошенку хабар розміром п'ять мільйонів гривень за відмову балотуватися. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, сам Тимошенко кілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся до ГПУ.

Зловмисників затримано за статтею Кримінального кодексу щодо перешкоджання здійсненню виборчого права. "З огляду на відому слідству переписку затриманих виконавців із політиками, чекаю ґвалту про політичні репресії", - зазначив Луценко, не повідомивши деталей.

У лютому кандидатка в президенти, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зажадала від президента Петра Порошенка зняти з президентських виборів свого тезку на прізвище та по батькові - Юрія Володимировича Тимошенко. Вона пояснила, що його участь може заплутати виборців і знизити її результат на президентських виборах. Як відомо, Центральна виборча комісія України зареєструвала 44 кандидати в президенти на виборах, які відбудуться 31 березня. Пізніше кілька кандидатів відмовились від участі в виборах.