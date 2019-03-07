 Луценко: Замовником підкупу кандидата в президенти є депутат від ″Батьківщини″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

Луценко: Замовником підкупу кандидата в президенти є депутат від "Батьківщини"

Генпрокурор України назвав імена затриманих під час спроби дати хабара кандидату в президенти Юрію Тимошенку за зняття його кандидатури і звинуватив в організації цього злочину депутата від "Батьківщини" Валерія Дубіля.

Юрій Луценко назвав замовника підкупу кандидата в президенти

Юрій Луценко назвав замовника підкупу кандидата в президенти

Генпрокурор України Юрій Луценко у четвер, 7 березня, назвав народного депутата від фракції "Батьківщина" Валерія Дубіля замовником шантажу і підкупу за відмову балотуватися на виборах президента України кандидата в президенти, нардепа Юрія Тимошенка. Також він назвав імена двох затриманих осіб, які намагались дати Тимошенку хабар розміром п'ять мільйонів гривень за зняття кандидатури - ними, за словави глави ГПУ, є глава "Партії захисників України" Тарас Костанчук та його співучасник Олександр Іщенко.

За словами Луценка, затримані відкидають обвинувачення щодо наміру дати хабар, але у правоохоронців є заява Юрія Тимошенка щодо шантажу та фінансової пропозиції.

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6 років ув'язнення за підкуп виборців, 2 роки - за прийняття підкупу виборцем. Так уряд України хоче посилити відповідальність за порушення на виборах. Адже за минулі маніпуляції жоден порушник у в'язниці не опинився. (13.04.2018)

Правоохоронці затримали двох осіб, які намагались дати хабар кандидату в президенти України Юрію Тимошенку для того, щоб той відмовився балотуватися. (06.03.2019)

Також Луценко заявив, що у правоохоронців є підстави підозрювати Валерія Дубля у причетності до створення мережі агітаторів для підкупу виборців - у них начебто є запис розмови, на якій людина з голосом, схожим на голос Дубіля, інструктує агітаторів. За словами Луценка, якщо нардеп відмовиться надати зразок свого голосу для експертизи добровільно, слідчі візьмуть його з відкритих джерел.

Генпрокурор заявив, що внесе до парламенту подання про зняття недоторканності з Дубіля. "Якщо Верховна Рада дасть нам дозвіл на притягнення до відповідальності та зняття імунітету з пана Дубіля, тоді, очевидно, це трохи затягнеться. Якщо ні, то ми, ймовірно, виділимо пана Дубіля в окреме провадження, а цих двох зловмисників після слідства, яке може тривати місяць-півтора, відправимо до суду", - сказав Луценко.

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