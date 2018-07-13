Луценко: В ГПУ не відсторонювали слідчих у "справах Майдану"

Слідчих, які розслідують злочини на Майдані під час протестів 2013 - початку 2014 року в Києві, не відсторонювали від "справ Майдану" через реорганізацію кількох департаментів у Генеральній прокуратурі України (ГПУ). Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу в Києві в понеділок, 16 липня.

"Жодного слідчого, жодного прокурора у "справах Майдану" не було змінено або відсторонено. Усі вони як працювали, так і працюють у тих же справах", - запевнив генпрокурор.

Луценко зазначив, що не задоволений роботою ліквідованого департаменту спеціальних розслідувань, який очолював Сергій Горбатюк. "На жаль, я не задоволений діяльністю колишнього департаменту Горбатюка... Моє рішення щодо реорганізації цього та інших департаментів є абсолютно необхідним", - цитує Луценка інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Рішення про реорганізацію в ГПУ стосується не тільки департаменту, який очолював Горбатюк, зазначив генпрокурор. Він додав, що Горбатюка "за його заявою призначено на посаду начальника слідчого управління, яким він і був до мого приходу в Генпрокуратуру".

Минулого тижня генпрокурор своїм наказом ліквідував чотири самостійних структурних підрозділи Генпрокуратури, та створив два управління.

Луценко також спрогнозував, що восени до Верховної Ради внесуть подання на притягнення до відповідальності народних депутатів за матеріалами Національного антикорупційного бюро (НАБУ). За словами генпрокурора, "доведеться подати досить широкий список".

Що таке департамент спецрозслідувань ГПУ

Раніше в інтерв'ю DW Сергій Горбатюк стверджував, що ліквідацією його департаменту "керівництво ГПУ хоче отримати вплив на розслідування справ Майдану". За його словами, формально зміна структури пояснювалася створенням у вересні Державного бюро розслідувань (ДБР). Однак законодавчо визначено, що старі справи слідчі прокуратури розслідують ще до 20 листопада 2019 року. Тобто більше року жодні справи не переходять до ДБР.

Останнім часом Горбатюк публічно конфліктував із керівництвом ГПУ.

Департамент спеціальних розслідувань у ГПУ створили наприкінці 2014 року для вивчення обставин узурпації влади та інших злочинних дій у часи правління екс-президента України Віктора Януковича, а також для розслідування вбивств учасників мирних протестів у Києві 18-20 лютого 2014 року. У жовтні 2016 року Луценко реструктурував департамент і позбавив його розслідування справ про економічні злочини попередньої влади.