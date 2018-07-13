Луценко: В ГПУ не відсторонювали слідчих у "справах Майдану"
Слідчі та прокурори ГПУ, які розслідують вбивства протестувальників на Майдані, продовжують працювати, стверджує генпрокурор Юрій Луценко. Він додав, що не був задоволений роботою департаменту спецрозслідувань.
"Жодного слідчого, жодного прокурора у "справах Майдану" не було змінено або відсторонено", - запевняє генпрокурор Юрій Луценко
Луценко зазначив, що не задоволений роботою ліквідованого департаменту спеціальних розслідувань, який очолював Сергій Горбатюк. "На жаль, я не задоволений діяльністю колишнього департаменту Горбатюка... Моє рішення щодо реорганізації цього та інших департаментів є абсолютно необхідним", - цитує Луценка інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Рішення про реорганізацію в ГПУ стосується не тільки департаменту, який очолював Горбатюк, зазначив генпрокурор. Він додав, що Горбатюка "за його заявою призначено на посаду начальника слідчого управління, яким він і був до мого приходу в Генпрокуратуру".
Минулого тижня генпрокурор своїм наказом ліквідував чотири самостійних структурних підрозділи Генпрокуратури, та створив два управління.
Луценко також спрогнозував, що восени до Верховної Ради внесуть подання на притягнення до відповідальності народних депутатів за матеріалами Національного антикорупційного бюро (НАБУ). За словами генпрокурора, "доведеться подати досить широкий список".
Що таке департамент спецрозслідувань ГПУ
Раніше в інтерв'ю DW Сергій Горбатюк стверджував, що ліквідацією його департаменту "керівництво ГПУ хоче отримати вплив на розслідування справ Майдану". За його словами, формально зміна структури пояснювалася створенням у вересні Державного бюро розслідувань (ДБР). Однак законодавчо визначено, що старі справи слідчі прокуратури розслідують ще до 20 листопада 2019 року. Тобто більше року жодні справи не переходять до ДБР.
Департамент спеціальних розслідувань у ГПУ створили наприкінці 2014 року для вивчення обставин узурпації влади та інших злочинних дій у часи правління екс-президента України Віктора Януковича, а також для розслідування вбивств учасників мирних протестів у Києві 18-20 лютого 2014 року. У жовтні 2016 року Луценко реструктурував департамент і позбавив його розслідування справ про економічні злочини попередньої влади.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Хода "Мирний наступ" переросла у криваве протистояння
На ранок 18 лютого було заплановано "Мирний наступ" - багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України, де планувався розгляд змін до Конституції щодо обмеження повноважень президента. На прилеглих до Ради вулицях розпочалися сутички протестувальників із бійцями внутрішніх військ. Мітингувальники кидали бруківку через вантажівки, якими перегородили вулицю, у бік силовиків.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Верховна Рада змарнувала шанс зняти напругу
Опозиційні фракції з самого ранку 18 лютого блокували засідання ВРУ, вимагаючи першим питанням порядку денного розглянути акт поновлення Конституції 2004 року. Але за вказівкою голови Верховної Ради Володимира Рибака канцелярія ВРУ відмовлялася реєструвати цей документ, не погоджуючись на жодні компроміси. До кінця робочого дня сесійне засідання так і не розпочалося.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Загострення протистояння та ультиматум МВС
Періодично протестувальники йдуть в атаку, однак силовики відстрілюються, кидають світло-шумові гранати. У бік силовиків летить каміння. Люди налаштовані блокувати парламент доти, доки не будуть виконані їхні вимоги. МВС попереджає, що о 18.00 "наведуть порядок" за допомогою "жорстких дій". З'являються перші повідомлення про загиблих від вогнепальних поранень.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
У західних областях України блокують силовиків
До будівлі Львівської ОДА увійшли кілька сотень молодих людей. Вони виламали двері адміністрації та кинули в приміщення світло-шумову гранату. Протестувальники також взяли під контроль ГУ львівської міліції та прокуратуру. Триває блокування частин внутрішніх військ та підрозділів "Беркута". Аналогічні акції відбуваються в Івано-Франківську та Тернополі.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Західні лідери закликають український уряд припинити насильство
На той час міністра закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон та низка інших західних лідерів засудили ескалацію протистояння в Україні та закликали знайти політичне розв'язання кризи.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
"Чорний вівторок" України
Після жорстоких сутичок в урядовому кварталі мітингувальники відступили на майдан Незалежності. Силовики послідували за ними. Незважаючи на спільну заяву голів СБУ та МВС із вимогою до 18:00 "припинити протистояння", "Беркут", не дочекавшись вказаного часу, атакував протестувальників. Ближче до 20:00 почався повноцінний штурм. Протистояння тривало майже всю ніч.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Янукович втрачає контроль
Протягом дня і станом на 21 годину вечора 18 лютого тодішній президент України Віктор Янукович не зробив жодної заяви щодо ситуації, що склалася в Києві. За офіційними даними, під час сутичок між протестувальниками та силовиками загинули дев'ять осіб - семеро цивільних та двоє міліціонерів.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Пожежа у Будинку профспілок
Під час сутичок вночі 18 лютого згоріла будівля Будинку профспілок, де розташовувалися Штаб національного спротиву та головний польовий шпиталь протестувальників. Унаслідок сутичок загинули понад 20 людей, були госпіталізовані, за різними оцінками, від 200 до 1000 людей. Точних даних немає, оскільки багато постраждалих категорично відмовлялися від госпіталізації, побоюючись викрадень та арештів.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Між штурмом і розстрілом
19 лютого табір "тітушок" у Маріїнському парку стояв пустим, а на майдані Незалежності демонстранти продовжували палити шини, час від часу застосовувати піротехніку та "коктейлі Молотова" проти правоохоронців, які у свою чергу продовжували кидати у протестувальників світло-шумові гранати. Центральні вулиці були перекриті. Вночі прибули протестувальники зі Львова та Івано-Франківська.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Кривавий розстріл на Інститутській
Після доволі спокійної ночі вранці 20 лютого відновлюється протистояння між протестувальниками та силовиками. Після майже двох годин сутичок - із застосуванням світло-шумових гранат та "коктейлів Молотова" - силовики відступають від майдану Незалежності. Протестувальники йдуть у наступ вулицею Інститутською. Їх починають обстрілювати снайпери.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Небесна сотня
Упродовж лічених годин загинули кілька десятків людей. Деякі поранені згодом померли у лікарнях. Загалом цього ранку загинули близько сотні протестувальників - їх назвали Небесною сотнею.
Криваве протистояння в Києві чотири роки тому: основні події
Кінець кровопролиття
Увечері 20 лютого депутати почали збиратися у Раді для обговорення ситуації у країні. О 22:17 ВРУ ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Цей документ визнав дії силовиків незаконними і постановив "заборонити використання будь-яких видів зброї проти учасників протесту". Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.