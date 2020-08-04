Лукашенко пообіцяв Зеленському співпрацю щодо бойовиків ПВК Вагнера

Президенти України та Білорусі Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко у середу, 5 серпня, обговорили телефоном ситуацію щодо затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. Про це повідомляється на сайтах обох глав держав.

Цю тему порушив Володимир Зеленський. Він поінформував, що бойовики брали участь в бойових діях на Донбасі, й українська прокуратура веде розслідування за цими фактами, зазначається на сайті президента Білорусі. Олександр Лукашенко пообіцяв, що білоруські правоохоронні органи "будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією та Україною міжнародних угод".

Своєю чергою, на сайті президента України повідомляється, що під час розмови була відзначена важливість подальшої взаємодії двох держав щодо передачі цих бойовиків Україні, оскільки вони підозрюються в терористичній діяльності.

Раніше співробітники правоохоронних органів Білорусі оголосили про затримання під Мінськом 32 бійців приватної військової компанії Вагнера, ще одна людина була затримана на півдні країни. Своєю чергою, посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що бойовики були в Мінську транзитом і мали намір далі летіти у Стамбул. Пізніше Лукашенко заявив, що затримані бойовики "розповіли все" і дали свідчення, що були відправлені спеціально до Білорусі.

Що відомо про ПВК Вагнера

Приватна військова компанія Вагнера чи група Вагнера - неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу. Військові підрозділи ПВК нараховували - у різний час і за різними даними - від 1350 до 2000 осіб. Існування ПВК Вагнера офіційні особи в Росії заперечують.

Керівником цієї групи вважається Дмитро Валерійович Уткін, відомий як "Вагнер". Цією діяльністю він, очевидно, зайнявся після звільнення з посади командира 700-го окремого загону спецназу 2-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ.

Одними з джерел фінансування ПВК в ЗМІ називають секретні статті витрат міноборони РФ, а також бізнесмена Євгена Пригожина, наближеного до президента Росії Володимира Путіна.