Лукашенко назвав Білорусь єдиним геополітичним союзником Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Мінськ єдиним союзником Росії у чинних геополітичних обставинах. Про це він заявив під час зустрічі із політичним активом у Мінській області, фрагменти якої білоруський державний телеканал "Беларусь-1" показав у неділю, 28 червня.

За словами Лукашенка, через це Кремль не хоче "втратити Білорусь" передусім у політичному плані. Це, впевнений президент країни, буде "дуже сильним ударом по внутрішній політиці Росії".

Лукашенко також зазначив, що важливим для Росії є й економічна складова відносин з Білоруссю. Він назвав Мінськ "другим покупцем газу" з Росії після Німеччини, а також згадав про те, що Білорусь "перероблює величезну кількість" російської нафти.

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Між Росією та ЄС

Водночас він заявив, що Білорусь перебуває між "молотом і ковадлом", коли йдеться про відносини з Росією та Європейським Союзом, яких він назвав "двома гігантами".

Нещодавно він вже виступав із звинуваченнями на адресу Росії та Польщі щодо втручання у внутрішні справи Білорусі, а також - у заплановані на серпень цього року президентські вибори. "Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з-за кордону в наші вибори, внутрішні справи", - заявив Лукашенко в четвер, 25 червня.

Акція протесту у Мінську проти затримання Віктора Бабарика - опонента Лукашенка на президентських вибрах

Тоді він пообіцяв обговорити це питання з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак у Москві одразу заперечили будь-яке втручання у хід передвиборчої кампанії у Білорусі.

Лукашенко лякає Майданом

Лукашенко також заявив, що від результатів виборів залежатиме суверенітет країни. Він зазначив, що після можливої перемоги його політичні опоненти можуть звернутися за підтримкою іншої держави. "Йде наступ на чинну владу, відбувається злам влади… Через майдан, заворушення, тяганину, аж до звернення до іноземної держави. Або ви це виключаєте? А я - ні", - заявив Лукашенко.

З початку передвиборчої кампанії у Білорусі відбуваються затримання активістів, журналістів та альтернативних президенту країни Олександру Лукашенку кандидатів. Серед них - ексглава "Белгазпромбанку" Віктор Бабарико, який зібрав на підтримку свого висування найбільше підписів серед суперників Лукашенка. 18 червня його було затримано, а на наступний день Лукашенко заявив про зрив масштабного плану з дестабілізації країни. У правоохоронних органах країни Бабарику пов'язують із російським "Газпромом".