 Лукашенко: Затримані бойовики ПВК Вагнера розповіли все | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2020

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Лукашенко: Затримані бойовики ПВК Вагнера розповіли все

Затримані в Білорусі найманці приватної військової компанії Вагнера розповіли, що були спрямовані до цієї країни, заявив Олександр Лукашенко. Тим часом на півдні країни виявили ще одну групу бійців.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко (фото з архіву)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на південь його країни був перекинутий ще один загін бойовиків. "Сьогодні надійшла інформація про ще один загін (бойовиків - Ред.), який перекинули на південь (…) Це ми повинні бігати та ловити у лісах. Ми ж їх усіх відловимо", - сказав Лукашенко у вівторок, 4 серпня, виступаючи зі щорічним зверненням до білоруського народу та парламенту, передає агенція "Інтерфакс-Захід".

Раніше співробітники правоохоронних органів Білорусії оголосили про затримання під Мінськом 32 бійців приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, ще одна людина була затримана на півдні країни. Своєю чергою, посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що бойовики були в Мінську транзитом і мали намір далі летіти у Стамбул.

Лукашенко попросив Росію припинити "цю брехню": "Ви вже осоромилися. Спершу Стамбул, потім Венесуела, вчора вже зателефонували - ні, не Венесуела". Він уточнив, що затримані громадяни РФ "розповіли все". "Ці люди дали свідчення, що були відправлені спеціально до Білорусі. Команда була чекати", - сказав він.

Лукашенко закинув Росії зміну відносин з Білоруссю

При цьому президент Білорусі переконаний, що його країна має потужну міжнародну підтримку. "Росія боїться нас втратити: адже крім нас у неї не залишилося по-справжньому близьких союзників. І Захід останнім часом став проявляти до нас все більш предметний інтерес. Та й Китай серйозно розраховує на стабільність свого друга", - сказав Лукашенко, повідомляється на його сайті.

Водночас він зауважив, що відносини Білоруси з Росією змінилися. "Росія завжди була, є і буде нашим найближчим союзником, хто би не був при владі в Білорусі або в Росії. Це непереборний фактор, це глибоко всередині наших народів. Навіть попри те, що (Росія. - Ред.) братські відносини з нами замінила на "партнерські". Даремно", - пошкодував президент Білорусі.

Лукашенко: У Білорусі вичерпані ліміти революцій

Також Лукашенко вважає, що на Білорусі відпрацьовують нові технології "кольорових революцій". "На нас, міцному, монолітному суспільстві, вирішили відпрацювати ось ці "кольорові революції" з урахуванням нових інформаційних технологій. Не вийде!", - пообіцяв Лукашенко. За його словами, "ціла армія інтернет-тролів, провокаторів працює день і ніч, щоби дестабілізувати ситуацію в країні".

Він заявив, що в його країні "вичерпані ліміти" революцій. "Потрібно вчасно помітити прагнення суспільства до реальних змін і відреагувати. Шлях "зруйнувати вщент, а потім..." - не наш шлях. Ліміти революцій і руйнувань білоруський народ вичерпав у минулому столітті", - заявив Лукашенко.

Читайте також: Вибори в Білорусі: мітинг суперниці Лукашенка зібрав тисячі людей

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  • П'ятірка кандидатів у президенти

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  • Голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Без Бабарика та Цепкала

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  • Протест 14 липня у Мінську

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

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  • Збір підписів на підтримку Віктора Бабарика в Мінську

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Підписи зібрали не всі

    Спершу у президентських перегонах брали участь 15 осіб. Необхідні для висування у кандидати в президенти 100 тисяч підписів виборців зібрали групи шести претендентів. Ексголова Парку високих технологій Валерій Цепкало, за даними ЦВК, не зібрав потрібної кількості підписів. При цьому група Цепкала здала 160 тисяч підписів і має намір оскаржити відмову в реєстрації у суді.

  • Валерій Цепкало під час виступу у травні 2020 року

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Особливості виборів-2020

    Найбільший сюрприз цієї виборчої кампанії - участь у ній двох вихідців з номенклатури: вже згаданих Віктора Бабарика та Валерія Цепкала (на фото). Президент Олександр Лукашенко, що керує країною з 1994 року, балотується вже вшосте. Під час кампанії він неодноразово заявляв, що "країну ми їм не віддамо" - не уточнюючи, кому саме.

  • Жінка у захисній масці в Мінську, кінець лютого 2020 року

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Вибори на тлі поширення коронавірусу

    Серйозний відбиток на кампанію наклала пандемія COVID-19. Ставлення до неї у Лукашенка та його опонентів прямо протилежне. Глава держави неодноразово намагався применшити небезпеку пандемії, переконував, що найкраще від вірусу захищає горілка, баня й трактор, а на початку липня заявив, що вірус переможений. Його опоненти підкреслено дотримувались дистанції та носили маски.

  • Футболка з написом Психо3%

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Без соціології - "Психо3%"

    Уперше вибори президента Білорусі відбуваються за відсутності інформації про електоральні рейтинги їхніх учасників. Деякі онлайн-ресурси провели нерепрезентативні опитування своїх відвідувачів. Лукашенко в них отримував близько 3%, сильно поступаючись і Бабарику, і Цепкалу. Влада опитування заборонила, а суперники президента зробили цифру 3% мемом.

  • Без статусної опозиції

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Без статусної опозиції

    Уперше за всю історію незалежної Білорусі традиційна опозиція не висунула свого представника на президентських виборах. Когорта партій і рухів намагалися шляхом праймеріз визначити так званого єдиного кандидата від демократичних сил. Ця процедура, у якій взяли участь п'ять претендентів, супроводжувалася скандалами, пов'язаними з голосуванням. А потім її зовсім скасували через пандемію.

  • Відеоблогер Сергій Тихановський

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Арешт та кримінальна справа Тихановського

    З початку кампанії здійснюються прогнози, що влада діятиме на цих виборах за силовим сценарієм - максимального тиску на опонентів. 29 травня у Гродні під час протесту затримали відеоблогера Сергія Тихановського. Він хотів сам брати участь у виборах, але його групу ЦВК не зареєструвала - на відміну від групи його дружини Світлани. Після арешту щодо Тихановського порушили дві кримінальні справи.

  • Віктор Бабарико

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Арешт та кримінальна справа Бабарика

    18 червня затримали Віктора Бабарика та його сина Едуарда, голову виборчого штабу ексбанкіра. 19 червня пройшли акції солідарності з ними, близько 100 людей були затримані. 21 червня Віктору й Едуарду Бабарикам оголосили обвинувачення, конкретні статті КК не називали. Правозахисна організація Amnesty International визнала обох Бабариків та Сергія Тихановського в'язнями сумління.

  • Олександр Лукашенко з Володимиром Путіним

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Борсання Лукашенка

    Президент Олександр Лукашенко заявив, що якщо він "поведеться демократично", то втратить країну та його "проклянуть". Кампанія Лукашенка, відзначають аналітики, сповнена протиріч. Він та його соратники звинувачують Росію у втручанні у вибори та говорять про "ляльководів з "Газпрому" й вище". Паралельно з такими заявами Лукашенко вже двічі зустрічався з Путіним.

  • Нові технології - Telegram і відеоблогери

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Нові технології - Telegram і відеоблогери

    Вибори-2020 дуже відрізняються від попередніх активним використанням цифрових технологій. Членів ініціативних груп набирали у мережі, там же домовлялися, де й коли можна поставити підпис за потенційного кандидата. Із зустрічей з ними, пікетів та акцій протесту проводилися прямі трансляції в YouTube, у Telegram розгорнулася справжня "війна" зливів, витоків, фейків та їхніх спростувань.

  • Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель

    Що треба знати про вибори президента Білорусі

    Європа закликає дотримуватись закону

    Вибори призначені на 9 серпня. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Мінськ припинити "травлю та переслідування" кандидатів від опозиції та дозволити їм реалізувати їхні громадянські та політичні права. Після відмови у реєстрації Бабарика та Цепкала Боррель заявив, що цей крок Мінська "обмежив можливість громадян країни виявити свою волю та підриває демократичність виборів".

    Автор: Володимир Дорохов, Катерина Крижановська


DW.COM

РФ відкидає зв'язок бойовиків ПВК "Вагнер" з опозицією Білорусі

За словами консула Росії у Мінську, влада Білорусі закидає затриманим у країні ймовірним бойовикам ПВК "Вагнер" зв'язки з білоруською опозицією.  

СБУ вимагатиме екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер"

СБУ виступає за екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків-росіян ПВК "Вагнер". Раніше держсекретар Радбезу Білорусі заявив, що частина затриманих воювала на Донбасі.  

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Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у версію Москви, за якою затримані найманці ПВК "Вагнер" мали летіти у Стамбул. Він вважає, що Росія намагається приховати спробу перекидання 200 найманців на територію Білорусі.

Лукашенко закликав Росію припинити брехати про "вагнерівців" (04.08.2020) 04.08.2020

Олександр Лукашенко за лічені дні до виборів президента Білорусі заявив, що Росія бреше про бойовиків ПВК Вагнера, а на Білорусі хотіли відпрацювати технології кольорових революцій.

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Білорусь: Затримані бойовики ПВК "Вагнер" були на Донбасі 29.07.2020

Державний секретар Ради безпеки Білорусі заявив, що 14 затриманих у країні бойовиків ПВК "Вагнер" раніше були на Донбасі. МЗС країни має викликати послів Росії і України для пояснень і обговорення цієї ситуації.

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