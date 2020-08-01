Лукашенко: Затримані бойовики ПВК Вагнера розповіли все

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на південь його країни був перекинутий ще один загін бойовиків. "Сьогодні надійшла інформація про ще один загін (бойовиків - Ред.), який перекинули на південь (…) Це ми повинні бігати та ловити у лісах. Ми ж їх усіх відловимо", - сказав Лукашенко у вівторок, 4 серпня, виступаючи зі щорічним зверненням до білоруського народу та парламенту, передає агенція "Інтерфакс-Захід".

Раніше співробітники правоохоронних органів Білорусії оголосили про затримання під Мінськом 32 бійців приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, ще одна людина була затримана на півдні країни. Своєю чергою, посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що бойовики були в Мінську транзитом і мали намір далі летіти у Стамбул.

Лукашенко попросив Росію припинити "цю брехню": "Ви вже осоромилися. Спершу Стамбул, потім Венесуела, вчора вже зателефонували - ні, не Венесуела". Він уточнив, що затримані громадяни РФ "розповіли все". "Ці люди дали свідчення, що були відправлені спеціально до Білорусі. Команда була чекати", - сказав він.

Лукашенко закинув Росії зміну відносин з Білоруссю

При цьому президент Білорусі переконаний, що його країна має потужну міжнародну підтримку. "Росія боїться нас втратити: адже крім нас у неї не залишилося по-справжньому близьких союзників. І Захід останнім часом став проявляти до нас все більш предметний інтерес. Та й Китай серйозно розраховує на стабільність свого друга", - сказав Лукашенко, повідомляється на його сайті.

Водночас він зауважив, що відносини Білоруси з Росією змінилися. "Росія завжди була, є і буде нашим найближчим союзником, хто би не був при владі в Білорусі або в Росії. Це непереборний фактор, це глибоко всередині наших народів. Навіть попри те, що (Росія. - Ред.) братські відносини з нами замінила на "партнерські". Даремно", - пошкодував президент Білорусі.

Лукашенко: У Білорусі вичерпані ліміти революцій

Також Лукашенко вважає, що на Білорусі відпрацьовують нові технології "кольорових революцій". "На нас, міцному, монолітному суспільстві, вирішили відпрацювати ось ці "кольорові революції" з урахуванням нових інформаційних технологій. Не вийде!", - пообіцяв Лукашенко. За його словами, "ціла армія інтернет-тролів, провокаторів працює день і ніч, щоби дестабілізувати ситуацію в країні".

Він заявив, що в його країні "вичерпані ліміти" революцій. "Потрібно вчасно помітити прагнення суспільства до реальних змін і відреагувати. Шлях "зруйнувати вщент, а потім..." - не наш шлях. Ліміти революцій і руйнувань білоруський народ вичерпав у минулому столітті", - заявив Лукашенко.

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