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Лувр - один з найбільших музеїв світу, розташований на правому березі Сени в першому окрузі Парижа.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лувр".
По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.
Цього року виповнюється пів тисячоліття від дня смерті універсального генія з Тоскани Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших особистостей Ренесансу.