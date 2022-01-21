Найкрасивіші міста Європи: Париж

Десять ідей для тих, хто збирається до Парижа. І це не лише Ейфелева вежа чи Лувр, а й також цікаві місця, розташовані осторонь туристичних потоків. DW розпочинає нову серію, присвячену найкрасивішим містам Європи.