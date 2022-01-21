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Лувр

Лувр - один з найбільших музеїв світу, розташований на правому березі Сени в першому окрузі Парижа.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лувр".

Найкрасивіші міста Європи: Париж

Найкрасивіші міста Європи: Париж 21.01.2022

Десять ідей для тих, хто збирається до Парижа. І це не лише Ейфелева вежа чи Лувр, а й також цікаві місця, розташовані осторонь туристичних потоків. DW розпочинає нову серію, присвячену найкрасивішим містам Європи.

Найкрасивіші міста Європи: Париж (фотогалерея)

Найкрасивіші міста Європи: Париж (фотогалерея) 21.01.2022

Париж - це не лише Ейфелева вежа чи Лувр, але також і цікаві місця, розташовані осторонь туристичних потоків. DW розпочинає нову серію, присвячену найкрасивішим містам Європи.

Пандемія та мистецтво: відвідувачів Лувру минулого року поменшало на 70 відсотків

Пандемія та мистецтво: відвідувачів Лувру минулого року поменшало на 70 відсотків 18.01.2021

У 2020 році паризький Лувр відвідали лише 2,7 мільйона людей - порівняно з майже 10 мільйонами роком раніше. Музей оцінює свої збитки в 90 мільйонів євро.
Побачення з Мона Лізою: Лувр отримав на аукціоні 2,3 мільйона євро

Побачення з "Мона Лізою": Лувр отримав на аукціоні 2,3 мільйона євро 17.12.2020

За можливість перебувати при щорічному огляді "Мони Лізи" невідомий заплатив паризькому музею 80 тисяч євро. Паризький Лувр провів аукціон з незвичайними лотами.

Бонжур, Моно Лізо! - паризький Лувр знову відкритий для відвідувачів

Бонжур, Моно Лізо! - паризький Лувр знову відкритий для відвідувачів 06.07.2020

Мона Ліза нарешті знову приймає гостей. Після вимушеної паузи, спричиненої поширенням коронавірусу, паризький Лувр відкрив свої двері - із дотриманням сурових заходів безпеки.
У Парижі відкрили для відвідувачів Лувр

У Парижі відкрили для відвідувачів Лувр 06.07.2020

Найбільш відвідуваний музей світу - Лувр - знову відчинив свої двері для відвідувачів. Але третина галерей залишаються зачиненими для відвідувачів.

Ейфелева вежа вийшла з карантину, але є обмеження (25.06.2020) 25.06.2020

Після тримісячного карантину 25 червня відновила свою роботу найпопулярніша туристична принада Парижа і Франції – Ейфелева вежа. Однак на 300-метрову верхівку туристам не можна, ліфти ще не працюють.
Які заходи світового масштабу скасували через коронавірус (фотогалерея)

Які заходи світового масштабу скасували через коронавірус (фотогалерея) 04.03.2020

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус 04.03.2020

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.
Леонардо да Вінчі: ким він був?

Леонардо да Вінчі: ким він був? 02.05.2019

500 років тому помер Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших постатей Ренесансу.

Рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети (фотогалерея) 19.02.2019

Твори Леонардо да Вінчі - одні з найвідоміших в історії мистецтв. Щоправда, нині точиться чимало дискусій, чи деякі з них справді належать руці генія, який помер 500 років тому. Сам же майстер більше цікавився наукою.
Рік да Вінчі: хайп і суперечки навколо генія і через 500 років після його смерті

Рік да Вінчі: хайп і суперечки навколо генія і через 500 років після його смерті 19.02.2019

Цього року виповнюється пів тисячоліття від дня смерті універсального генія з Тоскани Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших особистостей Ренесансу.
2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети 19.02.2019

Твори Леонардо да Вінчі - одні з найвідоміших в історії мистецтв. Щоправда, нині точиться чимало дискусій, чи деякі з них справді належать руці генія, який помер 500 років тому. Сам же майстер більше цікавився наукою.
Через протести жовтих жилетів у Парижі закриють Лувр і Ейфелеву вежу

Через протести "жовтих жилетів" у Парижі закриють Лувр і Ейфелеву вежу 06.12.2018

У французькій столиці закриють низку популярних туристичних пам'яток через заплановані на суботу нові протести "жовтих жилетів". Серед них - Лувр і Ейфелева вежа.
Через повінь у Парижі евакуювали 1500 людей

Через повінь у Парижі евакуювали 1500 людей 28.01.2018

Через дощі рівень води в Сені піднявся вже на чотири метри вище від звичної позначки й продовжує збільшуватися. В столичному регіоні Франції через це евакуювали півтори тисячі людей.
Картину да Вінчі Спаситель світу виставлять у музеї Louvre Abu Dhabi

Картину да Вінчі "Спаситель світу" виставлять у музеї Louvre Abu Dhabi 07.12.2017

Музей Louvre Abu Dhabi оголосив, що невдовзі виставить полотно Леонардо да Вінчі "Спаситель світу". У листопаді цю картину продали за рекордні 450 мільйонів доларів на аукціоні Christie's у Нью-Йорку.
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