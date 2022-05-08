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Лондон

Великобританія надасть Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів

Великобританія надасть Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів 08.05.2022

Лондон подвоїть витрати на оборонну допомогу Україні, зробивши їх максимальними з часів воєн в Іраку та Афганістані.
Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО

Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО 05.05.2022

Фінляндія та Швеція побоюються за свою безпеку у процесі вступу до НАТО, що може тривати місяці. Вашингтон і Лондон обіцяють їм допомогу у разі ворожих дій з боку Росії.
Великобританія скасовує мита на українські товари

Великобританія скасовує мита на українські товари 26.04.2022

Лондон знімає квоти та знижує до нуля усі мита на товари з України. До такого кроку закликав український уряд.
Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів

Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів 08.04.2022

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував надання Україні додаткової зброї після атаки РФ на Краматорськ.

Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times

Великобританія відправить Україні бронетехніку - The Times 07.04.2022

За даними видання, Лондон планує надати Україні патрульні машини Mastiff чи автомобілі на зразок Jackal.
Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ

Великобританія оголосила про нові санкції проти РФ 24.03.2022

Лондон розширив санкції щодо Росії на 65 осіб і компаній. Вони стосуються стратегічних галузей РФ, банків і представників бізнес-еліт. Тепер британські санкції поширюються на більше ніж тисячу людей і компаній.
Великобританія передасть Україні 6 тисяч ракет

Великобританія передасть Україні 6 тисяч ракет 24.03.2022

Лондон виділить Києву 25 млн фунтів на військові потреби та поставить додаткові партії зброї.
Лондон запровадив драконівські мита на товари з Росії

Лондон запровадив драконівські мита на товари з Росії 15.03.2022

Під додаткові 35-відсоткові мита у Великобританії потрапить, зокрема, російська горілка. Також королівство припинить експортувати предмети розкоші до РФ.

Лондон запровадив санкції проти Абрамовича, Дерипаски та ще п'яти підприємців

Лондон запровадив санкції проти Абрамовича, Дерипаски та ще п'яти підприємців 10.03.2022

Влада Великобританії впроваджує санкції щодо російських підприємців Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Ігоря Сєчіна, Андрія Костіна, Олексія Міллера, Миколи Токарєва та Дмитра Лебедєва.

Війська РФ відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова

Війська РФ відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова 09.03.2022

Росія 14-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 9 березня.
За визнання ЛДНР: Лондон наклав санкції на низку олігархів і банків РФ

За визнання "ЛДНР": Лондон наклав санкції на низку олігархів і банків РФ 22.02.2022

Про запровадження обмежень оголосив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час виступу в парламенті щодо ситуації в Україні. Під санкціями опинилися п'ять російських банків та троє російських бізнесменів.
Лондон: Путін готовий затягнути кризу навколо України на багато місяців

Лондон: Путін готовий затягнути кризу навколо України на багато місяців 17.02.2022

Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс не вбачає ознак послаблення російської військової присутності біля кордонів України. На знак солідарності з Україною глава британської дипломатії перебуває з візитом у Києві.

Волонтерка у 100 років: приклад, що надихає (08.02.2022) 08.02.2022

100-річна Берил Карр вже 18 років безкоштовно працює у лікарні в Лондоні. І у важкі "ковідні" часи мотивує лікарів.
Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (відео)

Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (відео) 03.02.2022

Візит Бориса Джонсона до Києва - не лише вагомий знак підтримки України на фоні загрози вторгнення РФ. Це також і відведення уваги від коронавірусного скандалу із самим Джонсоном, вважають деякі оглядачі.

Зброя, гроші та візит Джонсона: чому Лондон так опікується Україною (02.02.2022) 02.02.2022

Візит Бориса Джонсона до Києва - не лише вагомий знак підтримки України на фоні загрози вторгнення РФ. Це також і відведення уваги від коронавірусного скандалу із самим Джонсоном, вважають деякі оглядачі.

Джонсон у Києві: У разі вторгнення Росії санкції будуть миттєвими

Джонсон у Києві: У разі вторгнення Росії санкції будуть миттєвими 01.02.2022

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час візиту до України заявив про неприпустимість агресії Росії та пригрозив санкціями, "тільки-но нога російського солдата ступить на українську землю".
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