Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО

Фінляндія та Швеція побоюються за свою безпеку у процесі вступу до НАТО, що може тривати місяці. Вашингтон і Лондон обіцяють їм допомогу у разі ворожих дій з боку Росії.