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Лондон подвоїть витрати на оборонну допомогу Україні, зробивши їх максимальними з часів воєн в Іраку та Афганістані.
Фінляндія та Швеція побоюються за свою безпеку у процесі вступу до НАТО, що може тривати місяці. Вашингтон і Лондон обіцяють їм допомогу у разі ворожих дій з боку Росії.
Лондон знімає квоти та знижує до нуля усі мита на товари з України. До такого кроку закликав український уряд.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував надання Україні додаткової зброї після атаки РФ на Краматорськ.
За даними видання, Лондон планує надати Україні патрульні машини Mastiff чи автомобілі на зразок Jackal.
Лондон розширив санкції щодо Росії на 65 осіб і компаній. Вони стосуються стратегічних галузей РФ, банків і представників бізнес-еліт. Тепер британські санкції поширюються на більше ніж тисячу людей і компаній.
Лондон виділить Києву 25 млн фунтів на військові потреби та поставить додаткові партії зброї.
Під додаткові 35-відсоткові мита у Великобританії потрапить, зокрема, російська горілка. Також королівство припинить експортувати предмети розкоші до РФ.
Влада Великобританії впроваджує санкції щодо російських підприємців Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Ігоря Сєчіна, Андрія Костіна, Олексія Міллера, Миколи Токарєва та Дмитра Лебедєва.
Росія 14-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 9 березня.
Про запровадження обмежень оголосив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час виступу в парламенті щодо ситуації в Україні. Під санкціями опинилися п'ять російських банків та троє російських бізнесменів.
Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс не вбачає ознак послаблення російської військової присутності біля кордонів України. На знак солідарності з Україною глава британської дипломатії перебуває з візитом у Києві.
100-річна Берил Карр вже 18 років безкоштовно працює у лікарні в Лондоні. І у важкі "ковідні" часи мотивує лікарів.
Візит Бориса Джонсона до Києва - не лише вагомий знак підтримки України на фоні загрози вторгнення РФ. Це також і відведення уваги від коронавірусного скандалу із самим Джонсоном, вважають деякі оглядачі.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час візиту до України заявив про неприпустимість агресії Росії та пригрозив санкціями, "тільки-но нога російського солдата ступить на українську землю".
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