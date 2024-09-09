Лондон показав масштаби руйнувань на авіабазі у Росії

Попри спроби місцевої влади у Росії применшити шкоду від удару українських сил по авіабазі "Мариновка", справжній масштаб уражень значно більший. У міноборони Великобританії показали наслідки на основі фото супутників.

Міністерство оборони Великобританії опублікувало в понеділок, 9 вересня, низку знімків з камер супутників, що засвідчують справжній масштаб руйнувань внаслідок удару українських безпілотників по військовій авіабазі "Мариновка" у Волгоградській області РФ, завданому в ніч проти 22 серпня. Частина оприлюднених у соцмережі X світлин зазнімкована до удару, а частина - після.

Як зазначають автори опублікованого у понеділок, 9 вересня, щоденного звіту, у результаті тодішнього удару на базі можна побачити значні руйнування й пошкодження. "Унаслідок удару зруйновано чотири ангари для літаків, ще три ангари для літаків пошкоджено, зруйновано РЛС, допоміжні споруди та відкриті складські приміщення", - виснували аналітики британської розвідки.

Російська влада намагалася применшити масштаби руйнувань

Показово, що зранку 22 серпня губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров применшив шкоду, заподіяну атакою українського безпілотника. Він заявив тоді, що через падіння безпілотника всього лише сталося займання.

Авіабаза "Мариновка" розташована приблизно за 45 кілометрів на захід від обласного центру Волгограда. На цьому аеродромі базувалися літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М 11-го змішаного авіаційного полку російської армії. Фіксувалася також і присутність Су-34. Війська РФ використовували аеродром для повітряних атак по Україні. Утім, на оприлюднених британським міноборони фотографіях не видно жодних доказів того, що під час удару було пошкоджено бодай один з літаків, коментує інформагенція dpa.

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Раніше спеціалізований український портал Defence Express писав з посиленням на поширені OSINT-аналітиками, а також російськими пабліками фото- й відеодокази, що частина дислокованих у "Мариновці" літаків таки зазнали істотних пошкоджень.

22 серпня стало відомо, що атака на зазначений аеродром проводилася за участі дронів СБУ і ССО. Повідомлялося, що одним із наслідків тодішнього удару стало ураження складу з КАБами.