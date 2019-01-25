 Лондон може запровадити воєнний стан через ″жорсткий″ Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

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Новини

Лондон може запровадити воєнний стан через "жорсткий" Brexit

У випадку безладів на вулицях, спричинених неврегульованим виходом Великобританії з ЄС, уряд може запровадити у країні воєнний стан, повідомило The Sunday Times. В уряді наголошують, що це питання не є пріоритетним.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня

Великобританія може запровадити воєнний стан для приборкання безладів на вулицях, що можуть бути викликані неупорядкованим виходом країни з Європейського Союзу. Таку можливість у неділю, 27 січня, не виключив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок. За його словами, запровадження воєнного стану залишається можливістю, передбаченою законодавством, "але не є центром нашої уваги". Утім, міністр додав у коментарі BBC, що наразі британський уряд не має конкретних планів із запровадження воєнного стану.

Раніше у неділю видання The Sunday Times повідомило, що британський уряд побоюється хаосу в разі неврегульованого Brexit та розглядає можливість запровадження воєнного стану. Зокрема, в уряді зараз обговорюється доцільність застосування Акта про надзвичайні ситуації від 2004 року, який дозволяє запровадити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти збройні сили для придушення заворушень.

Як зазначає видання, уряд в Лондоні в подібних обставинах також отримає право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акту про права людини. "Головна тема у всіх питаннях, що стосуються планування на випадок хаотичного Brexit - це громадянська непокора і страх, що вона може привести до загибелі людей у разі нестачі продовольства і медикаментів", - наводить газета слова джерела, обізнаного з ситуацією.

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Голосування за планом "Б" заплановане на 29 січня. Прем'єр-міністерка Тереза Мей оприлюднить нові пропозиції щодо порядку Brexit на початку наступного тижня. (17.01.2019)

Британська прем'єрка має зробити послугу своїй країні і покінчити із хаосом, пов'язаним із Brexit. Тереза Мей повинна відмовитися від виходу Великобританії з ЄС та уможливити нові вибори, вважає Бернд Ріґерт. (22.01.2019)

Інший співрозмовник видання повідомив, що прикладом порушення порядку є ситуація, що виникла через збої, викликані виверженням вулкана в Ісландії в 2010 році. "Це найближчий приклад в сучасній британській історії, хоча ніщо не може зрівнятися за масштабами хаосу з неврегульованим Brexit, який буде в тисячу разів гіршим, ніж криза через хмари вулканічного попелу", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору, що регламентує ключові питання виходу Великобританії зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Очікують, що 29 січня у парламенті має відбутися голосування за новий план, суть якого полягає у відновленні переговорів з Брюсселем стосовно питання прикордонного контролю між Північною Ірландією та Республікою Ірландія. Brexit запланований на 29 березня 2019 року.

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Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

  • Лілі Аллен

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Нам капець"

    "Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.

  • Елізабет (Ліз) Герлі

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Ніч гризіння нігтів

    Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".

  • Джоан Роулінг активно підтримувала збереження членства в ЄС

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Магія не завадила б

    Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.

  • Oasis in Berlin

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Зупиніть планету"

    Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".

  • Еллі Голдінг

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Розбите серце

    Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.

  • Річард Бренсон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Час лікувати рани суспільства"

    Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.

  • Х'ю Лорі в образі доктора Хауса

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Полегше на поворотах"

    Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.

  • Аманда Еббінгтон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Темні дні настали"

    Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.

  • Філіп Пуллман

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Вистрелили в ногу"

    Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".

  • Гаррі Кейн

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Який Brexit? Передусім - футбол!

    На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.

    Автор: Стас Соколов


DW.COM

"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

У соцмережах результати референдуму розділили аудиторію, користувачі сумно жартують про "Роз'єднане Королівство". А як на Brexit відреагували британські зірки кіно, музики та спорту - у фотогалереї DW. (24.06.2016)  

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Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)  

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