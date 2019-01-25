Лондон може запровадити воєнний стан через "жорсткий" Brexit
У випадку безладів на вулицях, спричинених неврегульованим виходом Великобританії з ЄС, уряд може запровадити у країні воєнний стан, повідомило The Sunday Times. В уряді наголошують, що це питання не є пріоритетним.
Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня
Великобританія може запровадити воєнний стан для приборкання безладів на вулицях, що можуть бути викликані неупорядкованим виходом країни з Європейського Союзу. Таку можливість у неділю, 27 січня, не виключив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок. За його словами, запровадження воєнного стану залишається можливістю, передбаченою законодавством, "але не є центром нашої уваги". Утім, міністр додав у коментарі BBC, що наразі британський уряд не має конкретних планів із запровадження воєнного стану.
Раніше у неділю видання The Sunday Times повідомило, що британський уряд побоюється хаосу в разі неврегульованого Brexit та розглядає можливість запровадження воєнного стану. Зокрема, в уряді зараз обговорюється доцільність застосування Акта про надзвичайні ситуації від 2004 року, який дозволяє запровадити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти збройні сили для придушення заворушень.
Як зазначає видання, уряд в Лондоні в подібних обставинах також отримає право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акту про права людини. "Головна тема у всіх питаннях, що стосуються планування на випадок хаотичного Brexit - це громадянська непокора і страх, що вона може привести до загибелі людей у разі нестачі продовольства і медикаментів", - наводить газета слова джерела, обізнаного з ситуацією.
Інший співрозмовник видання повідомив, що прикладом порушення порядку є ситуація, що виникла через збої, викликані виверженням вулкана в Ісландії в 2010 році. "Це найближчий приклад в сучасній британській історії, хоча ніщо не може зрівнятися за масштабами хаосу з неврегульованим Brexit, який буде в тисячу разів гіршим, ніж криза через хмари вулканічного попелу", - зазначив він.
Нагадаємо, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору, що регламентує ключові питання виходу Великобританії зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Очікують, що 29 січня у парламенті має відбутися голосування за новий план, суть якого полягає у відновленні переговорів з Брюсселем стосовно питання прикордонного контролю між Північною Ірландією та Республікою Ірландія. Brexit запланований на 29 березня 2019 року.
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"Нам капець"
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
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Розбите серце
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"Час лікувати рани суспільства"
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"Полегше на поворотах"
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Темні дні настали"
Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.
"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
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