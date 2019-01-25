Лондон може запровадити воєнний стан через "жорсткий" Brexit

Великобританія може запровадити воєнний стан для приборкання безладів на вулицях, що можуть бути викликані неупорядкованим виходом країни з Європейського Союзу. Таку можливість у неділю, 27 січня, не виключив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок. За його словами, запровадження воєнного стану залишається можливістю, передбаченою законодавством, "але не є центром нашої уваги". Утім, міністр додав у коментарі BBC, що наразі британський уряд не має конкретних планів із запровадження воєнного стану.

Раніше у неділю видання The Sunday Times повідомило, що британський уряд побоюється хаосу в разі неврегульованого Brexit та розглядає можливість запровадження воєнного стану. Зокрема, в уряді зараз обговорюється доцільність застосування Акта про надзвичайні ситуації від 2004 року, який дозволяє запровадити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти збройні сили для придушення заворушень.

Як зазначає видання, уряд в Лондоні в подібних обставинах також отримає право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акту про права людини. "Головна тема у всіх питаннях, що стосуються планування на випадок хаотичного Brexit - це громадянська непокора і страх, що вона може привести до загибелі людей у разі нестачі продовольства і медикаментів", - наводить газета слова джерела, обізнаного з ситуацією.

Інший співрозмовник видання повідомив, що прикладом порушення порядку є ситуація, що виникла через збої, викликані виверженням вулкана в Ісландії в 2010 році. "Це найближчий приклад в сучасній британській історії, хоча ніщо не може зрівнятися за масштабами хаосу з неврегульованим Brexit, який буде в тисячу разів гіршим, ніж криза через хмари вулканічного попелу", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору, що регламентує ключові питання виходу Великобританії зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Очікують, що 29 січня у парламенті має відбутися голосування за новий план, суть якого полягає у відновленні переговорів з Брюсселем стосовно питання прикордонного контролю між Північною Ірландією та Республікою Ірландія. Brexit запланований на 29 березня 2019 року.

Дивитись відео 01:41 Now live 01:41 хв Поділитись Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Bftb Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)