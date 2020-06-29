Лондон відреагує на закон про нацбезпеку Гонконгу після його вивчення

Великобританія визначиться з реакцією на новий закон про національну безпеку Гонконгу, який розширює можливості Пекіна, як тільки побачить його повністю та вивчить. Про це у вівторок, 30 червня, заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб. "Попри заклик міжнародної спільноти, Пекін вирішив не відступати від нав'язування цього законодавства. Китай проігнорував свої міжнародні зобов'язання щодо Гонконгу. Це - серйозний крок, який викликає глибоке занепокоєння", - заявив міністр, цитує агентство новин Reuters .
Раніше цього дня китайські та гонконзькі ЗМІ повідомили про те, що постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Завдяки цьому документу китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який вважається автономною територією у складі КНР.
"Нам потрібно терміново побачити закон у повному обсязі, щоб визначити, чи було порушення спільної Декларації, та які подальші дії вживатиме Великобританія", - додав Рааб.
Про свою стурбованість через ухвалення нового закону заявив і британський прем'єр Борис Джонсон. "Ми уважно розглянемо закон і ретельно вивчимо його, щоб зрозуміти, чи суперечить він спільній Декларації між Великобританією та Китаєм", - сказав він, цитує інформагенція AFP.
Великобританія та Китай підписали спільну Декларацію щодо Гонконгу в 1984 році. Відповідно до неї, протягом наступних 50 років автономія, права та свободи колишньої британської колонії мали залишатися незмінними. Упродовж останніх місяців Пекін докладав зусиль до звуження автономних прав регіону, що викликало масові протести в Гонконгу також щодо місцевої влади, яка підконтрольна КНР.
Демократична партія Demosisto оголосила про саморозпуск
Після остаточного ухвалення закону Пекіном 30 червня гонконгська демократична партія Demosisto оголосила про свій саморозпуск. Відомий активіст Джошуа Вонг, а також ще троє провідних діячів перед цим повідомили про свій вихід з лав партії. Припускають, що четверо активістів хочуть уберегти організацію від кримінального переслідування після набуття чинності законом, зазначає AFP.
Вонг у соцмережі Twitter заявив, що ухвалення закону означає "кінець Гонконгу, яким його світ знав до цього часу". Він закинув керівництву КНР бажання перетворити Гонконг на "поліцейську державу".
-
Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
-
Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
-
Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
-
Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
-
Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
-
Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
-
Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
-
Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков