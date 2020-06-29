Лондон відреагує на закон про нацбезпеку Гонконгу після його вивчення

Великобританія визначиться з реакцією на новий закон про національну безпеку Гонконгу, який розширює можливості Пекіна, як тільки побачить його повністю та вивчить. Про це у вівторок, 30 червня, заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб. "Попри заклик міжнародної спільноти, Пекін вирішив не відступати від нав'язування цього законодавства. Китай проігнорував свої міжнародні зобов'язання щодо Гонконгу. Це - серйозний крок, який викликає глибоке занепокоєння", - заявив міністр, цитує агентство новин Reuters .

Раніше цього дня китайські та гонконзькі ЗМІ повідомили про те, що постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Завдяки цьому документу китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який вважається автономною територією у складі КНР.

"Нам потрібно терміново побачити закон у повному обсязі, щоб визначити, чи було порушення спільної Декларації, та які подальші дії вживатиме Великобританія", - додав Рааб.

Про свою стурбованість через ухвалення нового закону заявив і британський прем'єр Борис Джонсон. "Ми уважно розглянемо закон і ретельно вивчимо його, щоб зрозуміти, чи суперечить він спільній Декларації між Великобританією та Китаєм", - сказав він, цитує інформагенція AFP.

Великобританія та Китай підписали спільну Декларацію щодо Гонконгу в 1984 році. Відповідно до неї, протягом наступних 50 років автономія, права та свободи колишньої британської колонії мали залишатися незмінними. Упродовж останніх місяців Пекін докладав зусиль до звуження автономних прав регіону, що викликало масові протести в Гонконгу також щодо місцевої влади, яка підконтрольна КНР.

Демократична партія Demosisto оголосила про саморозпуск

Після остаточного ухвалення закону Пекіном 30 червня гонконгська демократична партія Demosisto оголосила про свій саморозпуск. Відомий активіст Джошуа Вонг, а також ще троє провідних діячів перед цим повідомили про свій вихід з лав партії. Припускають, що четверо активістів хочуть уберегти організацію від кримінального переслідування після набуття чинності законом, зазначає AFP.

Вонг у соцмережі Twitter заявив, що ухвалення закону означає "кінець Гонконгу, яким його світ знав до цього часу". Він закинув керівництву КНР бажання перетворити Гонконг на "поліцейську державу".