Лондон вимагатиме від технологічних гігантів надання даних фанатів-расистів

Лондон має намір вимагати від найбільших технологічних компаній повідомити дані користувачів, які висловили образи расистського характеру щодо чорних футболістів збірної Англії після програшу команди у фінальному матчі Євро-2020. Про це у вівторок, 13 липня, повідомила британська газета The Times.
Як зазначає видання, британський уряд має намір домогтися, щоб люди, які розмістили в соцмережах образливі висловлювання, відчули наслідки в реальному житті. Джерело газети в урядових колах зазначило, що Лондон має намір зробити з цих випадків показовий приклад. Образливі коментарі, опубліковані на сторінках футболістів в соціальних мережах, зазначає The Times, викликали розчарування через нездатність компаній викорінити зловживання.
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Нагадаємо, після програшу у фіналі європейського футбольного чемпіонату расистських образ в інтернеті зазнали троє чорних гравців "Трьох левів" - Маркус Решфорд, Букайо Сака і Джейдон Санчо. Вони не забили вирішальні пенальті у фінальному матчі Євро-2020 проти збірної Італії.
Ці цькування рішуче засудили і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, і Футбольна асоціація Англії. У лондонській поліції заявили, що вона розслідує випадки прояву расизму в інтернеті щодо футболістів.
Facebook і Twitter запевняють, що реагують на порушення правил
Компанія Facebook заявила, що намагається якомога швидше видалити образливий контент, і закликала користувачів задіювати інструменти, які Facebook пропонує, аби блокувати зловживання (функції "поскаржитися на допис", "поскаржитися на сторінку" тощо).
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У компанії Twitter заявили, що расистським образам немає місця на цій платформі. Там стверджують, що видалили понад 1000 твітів і назавжди заблокували низку сторінок за порушення правил спільноти. У Twitter запевнили, що продовжать відстежувати контент, який порушує правила.
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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі
Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.
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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Вимога протестувальників - відставка Лукашенка
Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.
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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Припинити свавілля силовиків
Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.
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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Антимайдан" Лукашенка
У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.
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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Наказ" провести нові вибори
Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.
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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно
Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.
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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Протести не лише у Мінську
Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.
Автор: Максим Сидоржевський