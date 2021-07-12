 Лондон вимагатиме від технологічних гігантів надання даних фанатів-расистів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Новини

Лондон вимагатиме від технологічних гігантів надання даних фанатів-расистів

Британський уряд має намір домогтися, щоб люди, які розмістили в соцмережах расистські висловлювання на адресу чорних футболістів збірної Англії, відчули наслідки в реальному житті, пише The Times.

Букайо Сака після незабитого пенальті

Букайо Сака після незабитого пенальті

Лондон має намір вимагати від найбільших технологічних компаній повідомити дані користувачів, які  висловили образи расистського характеру щодо чорних футболістів збірної Англії після програшу команди у фінальному матчі Євро-2020. Про це у вівторок, 13 липня, повідомила британська газета The Times.

Як зазначає видання, британський уряд має намір домогтися, щоб люди, які розмістили в соцмережах образливі висловлювання, відчули наслідки в реальному житті. Джерело газети в урядових колах зазначило, що Лондон має намір зробити з цих випадків показовий приклад. Образливі коментарі, опубліковані на сторінках футболістів в соціальних мережах, зазначає The Times, викликали розчарування через нездатність компаній викорінити зловживання.

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Нагадаємо, після програшу у фіналі європейського футбольного чемпіонату расистських образ в інтернеті зазнали троє чорних гравців "Трьох левів" - Маркус Решфорд, Букайо Сака і Джейдон Санчо. Вони не забили вирішальні пенальті у фінальному матчі Євро-2020 проти збірної Італії.

Ці цькування рішуче засудили і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, і Футбольна асоціація Англії. У лондонській поліції заявили, що вона розслідує випадки прояву расизму в інтернеті щодо футболістів.

Facebook і Twitter запевняють, що реагують на порушення правил

Компанія Facebook заявила, що намагається якомога швидше видалити образливий контент, і закликала користувачів задіювати інструменти, які Facebook пропонує, аби блокувати зловживання (функції "поскаржитися на допис", "поскаржитися на сторінку" тощо).

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У компанії Twitter заявили, що расистським образам немає місця на цій платформі. Там стверджують, що видалили понад 1000 твітів і назавжди заблокували низку сторінок за порушення правил спільноти. У Twitter запевнили, що продовжать відстежувати контент, який порушує правила.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

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    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

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  • Протести у Мінську 16 серпня

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    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

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    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


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