Лондон вимагатиме від технологічних гігантів надання даних фанатів-расистів

Лондон має намір вимагати від найбільших технологічних компаній повідомити дані користувачів, які висловили образи расистського характеру щодо чорних футболістів збірної Англії після програшу команди у фінальному матчі Євро-2020. Про це у вівторок, 13 липня, повідомила британська газета The Times.

Як зазначає видання, британський уряд має намір домогтися, щоб люди, які розмістили в соцмережах образливі висловлювання, відчули наслідки в реальному житті. Джерело газети в урядових колах зазначило, що Лондон має намір зробити з цих випадків показовий приклад. Образливі коментарі, опубліковані на сторінках футболістів в соціальних мережах, зазначає The Times, викликали розчарування через нездатність компаній викорінити зловживання.

Читайте також: Скільки расизму в німецькому футболі? Історії гравців

Нагадаємо, після програшу у фіналі європейського футбольного чемпіонату расистських образ в інтернеті зазнали троє чорних гравців "Трьох левів" - Маркус Решфорд, Букайо Сака і Джейдон Санчо. Вони не забили вирішальні пенальті у фінальному матчі Євро-2020 проти збірної Італії.

Ці цькування рішуче засудили і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, і Футбольна асоціація Англії. У лондонській поліції заявили, що вона розслідує випадки прояву расизму в інтернеті щодо футболістів.

Facebook і Twitter запевняють, що реагують на порушення правил

Компанія Facebook заявила, що намагається якомога швидше видалити образливий контент, і закликала користувачів задіювати інструменти, які Facebook пропонує, аби блокувати зловживання (функції "поскаржитися на допис", "поскаржитися на сторінку" тощо).

Читайте також: Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру

У компанії Twitter заявили, що расистським образам немає місця на цій платформі. Там стверджують, що видалили понад 1000 твітів і назавжди заблокували низку сторінок за порушення правил спільноти. У Twitter запевнили, що продовжать відстежувати контент, який порушує правила.