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Ломбардія

Ломбардія - адміністративний регіон на півночі Італії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ломбардія". Ломбардія з регіональним центром у Мілані є економічно одним з найпотужніших регіонів Італії. Кількість населення Ломбардії перевищує 10 мільйонів осіб. На референдумі 22 жовтня 2017 року більшість населення цього регіону проголосувало за розширення автономії. Цей референдум в Ломбардії відбувся легально за погодженням з урядом у Римі. Регіональна влада запевнила, що не ставить під сумнів єдність Італії. Результат голосування не має зобов'язувального характеру для центрального уряду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На Півночі Італії вирують лісові пожежі

На Півночі Італії вирують лісові пожежі 17.04.2022

Полум'я біля озера Лаго-Маджоре вдалося взяти під контроль. Однак у Ломбардії, а також у Лігурії та П'ємонті пожежі не вщухають.
Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу

Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу 15.03.2021

Рівень народжуваності в Італії і так був одним із найнижчих у Європі. Пандемія коронавірусу, схоже, лише посилила цей тренд. У причинах розбирався Бернд Ріґерт. Репортаж DW з Бергамо.
У Неаполі протест проти коронавірусних обмежень переріс у сутички з поліцією

У Неаполі протест проти коронавірусних обмежень переріс у сутички з поліцією 24.10.2020

Від вечора 23 жовтня в регіоні Кампанія запроваджена комендантська година. Незважаючи на це, кілька сотень людей вийшли на вулиці Неаполя, протестуючи проти обмежень. Поліція затосовувала сльозогінний газ.
Коронавірус: в Італії другий день поспіль рекорд - нині понад 19 тисяч заражень

Коронавірус: в Італії другий день поспіль рекорд - нині понад 19 тисяч заражень 23.10.2020

Італійські органи охорони здоров'я зафіксували впродовж останніх 24 годин понад 19 тисяч випадків зараження коронавірусом - небачений дотепер показник. Утім, число летальних випадків дещо зменшилося.
Коронавірус: в Італії майже 11 тисяч нових випадків

Коронавірус: в Італії майже 11 тисяч нових випадків 17.10.2020

В Італії за останню добу знов понад 10 тисяч нових випадків зараження. Уряд готується запровадити нові обмеження.
COVID-19: cмертність в Італії у березні зросла вдвічі

COVID-19: cмертність в Італії у березні зросла вдвічі 21.07.2020

Рівень смертності в Італії у березні - в найгірший період епідемії COVID-19 в країні - був удвічі більшим порівняно з аналогічним періодом за попередні п'ять років, розповіли науковці.
Коронавірус в Італії: родичі померлих шукають винних у кризі

Коронавірус в Італії: родичі померлих шукають винних у кризі 22.06.2020

Ломбардія налічує понад 16 тисяч померлих, котрі були заражені коронавірусом SARS-CoV-2. Цей італійський регіон постраждав від пандемії COVID-19 чи не найбільше у всій Європі. Родичі жертв хочуть тепер з'ясувати причини.
Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч

Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч 25.03.2020

Епіцентром захворювання на COVID-19 залишається Італія. Втім, у в інших країнах також стрімко зростає кількість померлих від коронавірусу.
В Італії за добу від коронавірусу померло 743 особи

В Італії за добу від коронавірусу померло 743 особи 24.03.2020

Після двох днів зменшення числа померлих від коронавірусу в Італії знову зросла кількість смертей - 743 особи за добу. Найбільша кількість випадків інфікування, як і раніше, в Ломбардії.
В Італії за добу від коронавірусу загинули майже 800 людей

В Італії за добу від коронавірусу загинули майже 800 людей 21.03.2020

Найбільше жертв - 546 - зафіксовано в провінції Ломбардія на півночі країни. Кількість хворих на COVID-19 в Італії сягнула 53,4 тисячі.
В Італії від коронавірусу померла ще одна громадянка України

В Італії від коронавірусу померла ще одна громадянка України 20.03.2020

В Італії від від хвороби COVID-19 померла вже друга громадянка України. Вона проживала у провінції Бергамо, повідомили в МЗС України.
Коронавірус в Італії: За добу померло ще 133 людини

Коронавірус в Італії: За добу померло ще 133 людини 08.03.2020

Кількість смертельних випадків від COVID-19 в Італії продовжує зростати - лише за останню добу в країні померло 133 особи. Тим часом багато людей намагаються виїхати з регіонів, в яких уряд країни запровадив карантин.
Коронавірус в Італії забрав життя вже майже 200 осіб

Коронавірус в Італії забрав життя вже майже 200 осіб 06.03.2020

Лише протягом минулої доби жертвами коронавірусу в Італії стали 49 осіб. Кількість нових інфікувань перевищила 800 випадків.

Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020) 25.02.2020

В Італії через спалах коронавірусу люди скуповують продукти і речі першої необхідності про запас. 52 тисячі людей на півночі Італії в 11 містах перебувають у зоні карантину. Щонайменше 283 людини вже заразилися коронавірусом в Італії. Це найбільша кількість інфікованих серед країн-членів ЄС.

Коли твій сусід - коронавірус: як живуть італійці на кордоні з карантинною зоною

Коли твій сусід - коронавірус: як живуть італійці на кордоні з карантинною зоною 25.02.2020

Містечко Віттадоне на півночі Італії межує з "червоною зоною", в якій через коронавірус опинилося майже 50 тисяч осіб. Його жителі більше не цілуються при зустрічі й не потискають одне одному руки. Репортаж DW.
Спалах коронавірусу в Італії: цілі міста на карантині (фотогалерея)

Спалах коронавірусу в Італії: цілі міста на карантині (фотогалерея) 24.02.2020

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 23 лютого 11 населених пунктів були переведені на режим карантину.
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