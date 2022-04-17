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Ломбардія - адміністративний регіон на півночі Італії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ломбардія". Ломбардія з регіональним центром у Мілані є економічно одним з найпотужніших регіонів Італії. Кількість населення Ломбардії перевищує 10 мільйонів осіб. На референдумі 22 жовтня 2017 року більшість населення цього регіону проголосувало за розширення автономії. Цей референдум в Ломбардії відбувся легально за погодженням з урядом у Римі. Регіональна влада запевнила, що не ставить під сумнів єдність Італії. Результат голосування не має зобов'язувального характеру для центрального уряду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Італії через спалах коронавірусу люди скуповують продукти і речі першої необхідності про запас. 52 тисячі людей на півночі Італії в 11 містах перебувають у зоні карантину. Щонайменше 283 людини вже заразилися коронавірусом в Італії. Це найбільша кількість інфікованих серед країн-членів ЄС.
Містечко Віттадоне на півночі Італії межує з "червоною зоною", в якій через коронавірус опинилося майже 50 тисяч осіб. Його жителі більше не цілуються при зустрічі й не потискають одне одному руки. Репортаж DW.