 Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.03.2021

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Європа

Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу

Рівень народжуваності в Італії і так був одним із найнижчих у Європі. Пандемія коронавірусу, схоже, лише посилила цей тренд. У причинах розбирався Бернд Ріґерт. Репортаж DW з Бергамо.

Вінченцо Ауджелло та Морена ді Паола

Вінченцо Ауджелло та Морена ді Паола плани завести потомство поки що відклали "до кращих часів"

На запитання про те, скількох дітей вони хотіли б мати, Морена ді Паола та Вінченцо Ауджелло відповідають навіть не замислюючись: "Двох!" "Одного хлопчика і одну дівчинку", - посміхаючись додає Морена.

Закохана пара під час розмови з DW тримається за руку. Та коли їхні діти мають з'явитися на світ - питання відкрите. Торік у липні 29-річній аптекарці та 30-річному банківському клеркові довелося відкласти весілля. А все через пандемію коронавірусу. "Ми планували запросити 130 гостей. Але через обмежувальні заходи, звісно, це було неможливо. А нам хотілося весілля без масок і щоби усі почувалися в безпеці", - розповідає Вінченцо.

Для цієї католицької пари план дій був сам собою зрозумілим: спочатку побратися, заселитися у власний дім і завести дітей. До речі, з домом усе добре: пара нещодавно в'їхала у власне житло у містечку Серіате неподалік Бергамо. А от плани щодо поповнення в родині довелося відкласти до часів, коли економічна ситуація стабілізується і нарешті мине пандемія коронавірусної хвороби.

Пандемія відбиває бажання?

Ситуація молодої пари Морени та Вінченцо достатньо типова для Італії. Згідно з попередньою статистикою, народжуваність в Італії з її традиційно орієнтованим на дітей суспільством, впала до рекордно низьких рівнів. Наприклад, у грудні 2020 року, тобто рівно через 9 місяців після введення в країні першого локдауну, у 15 містах Італії зафіксували зниження народжуваності на 21,6 відсотка у порівнянні з попереднім роком. Про це повідомила італійська статистична служба ISTAT.

Професорка Джулія Рівелліні

Професорка Джулія Рівелліні

Це, вочевидь, найнижчі показники у Європі. До того ж, керівник ISTAT Джан Карло Бланжіардо повідомив й про скорочення вдвічі кількості укладених шлюбів. "Нам необхідно ще з'ясувати те, як змінилося сексуальне життя за час пандемії", - каже соціологиня з Католицького університету в Мілані Джулія Рівелліні й додає, що згідно з одним із досліджень від виробника контрацептивів Durex, сексуальна активність у період пандемії впала.

Рівелліні вважає ці дані цілком реалістичними, адже через введення протиепідеміологічних обмежень багатьом парам довелося більше часу проводити разом, активніше вирішувати економічні та хатні проблеми. Однак бажання завести дітей частіше пов'язано із економічною ситуацією, а не зі статевим потягом. І в цьому контексті пандемія насправді мало що змінила. "Гадаю, що італійські пари керуються економічною розсудливістю, а не емоціями. Вони турбуються про те, чи зможуть поставити дитину на ноги і задовольнити всі її потреби", - каже учена.

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Жодного "бебі-буму"

На півночі Італії жінки часто вперше стають матерями у віці 30 років, а тренд на зменшення кількості дітей тримається вже кілька десятиліть, нагадує професорка Рівелліні. Не виключено, що пандемія COVID-19 його лише посилила.

20 років тому італійки в середньому народжували ще 2,5 дітей. Сьогодні цей статистичний показник становить 1,27. Італійським жінкам нелегко поєднувати кар'єру та материнство, тим більше, що на них найчастіше й тримається домогосподарство. Через недостатню кількість місць у дитсадках доглядати за дітьми в Італії нерідко доводиться бабусям та дідусям.

Порожній дитячий майданчик у Мілані

Порожній дитячий майданчик у Мілані

Морена ді Паола каже, що пандемія коронавірусної хвороби жодним чином не вплинула на їхні стосунки з Вінченцо, може, хіба навіть їх зблизила. "Ми разом із 13-річного віку. Зростали разом і добре одне одного знаємо. Пандемія зробила нас сильнішими й показала нам, чому ми неодмінно хочемо одружитися", - каже вона.

Однак із планами завести дітей доведеться почекати. Новий дім обійшовся парі в копієчку та й весілля це теж недешеве задоволення. А ще Паола і Вінченцо хотіли провести медовий місяць у круїзі по Карибському морю. Тож саме весілля вони вважають найважливішою у їхньому житті подією.

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За словами Джулії Рівелліні, італійська молодь зараз дедалі пізніше стає економічно незалежною й покидає батьківську хату для заснування власного окремого домогосподарства. "Молоді люди тепер постійно відкладають момент залишання "батьківського гнізда", - каже вона й додає, що це позначається й на планах народження дітей. "А тепер сюди додаються ще й страхи, які принесла зі собою пандемія".

До слова, близько 75 відсотків демографів очікують подальшого зниження рівня народжуваності через пандемію. Лише 5 відсотків прогнозують зворотній тренд.

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    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Грудне годування у громадських місцях

    Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.

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    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

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    Ще одна тема, на яку сперечаються батьки в Німеччині. Жінка, яка прикладає до грудей ще трирічну дитину, - радше рідкість. Чимало матусь намагаються припинити грудне годування, коли повертаються до роботи. Немовлятам при цьому часто немає ще й року. Деякі жінки вважають материнське молоко ідеальним харчуванням, яке слід давати дитині якомога довше.

  • Який дитсадок обрати Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Який дитсадок обрати

    Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.

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    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Щеплення: так, ні, які?

    96 відсотків дітей у Німеччині мають щеплення (дані Організації економічного співробітництва та розвитку). Деякі німецькі дослідження показали нижчий результат. Факт лишається фактом: батьки гаряче сперечаються про щеплення. Одні не вважають це проблемою, інші називають необхідністю, а треті рішуче відхиляють. Переконувати їх дуже важко.

  • Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати? Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка Кожна дитина може навчитися спати стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати?

    Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка "Кожна дитина може навчитися спати" стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.

  • Методи виховання Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками Attachment Parenting - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Методи виховання

    Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками "Attachment Parenting" - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?

  • Одно- чи багаторазові підгузки Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові памперси. Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Одно- чи багаторазові підгузки

    Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові "памперси". Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.

  • Кашка: домашня чи з супермаркету Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Кашка: домашня чи з супермаркету

    Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.

  • Діти і гаджети Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Діти і гаджети

    Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.

  • Діти й ласощі Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало високих принципів вони вже випробували й відкинули.
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    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Діти й ласощі

    Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало "високих принципів" вони вже випробували й відкинули.

    Автор: Елізабет Ґренір, Аніта Грабська


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Вінченцо Ауджелло та Морена ді Паола

Італія: чому впала народжуваність у період пандемії

У причинах розбирався Бернд Ріґерт. Репортаж DW з Бергамо.  

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