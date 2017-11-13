Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Литовська агенція підтримки бізнесу (LSBA) нещодавно виділила 235 тисяч євро на підтримку будівництва експериментальної плавучої сонячної електростанції в басейні 900-мегаватної Круоніської гідроелектростанції (Kruonis) у Литві.

Перший етап проекту планується завершити до кінця 2021 року. Державне підприємство Lietuvos Energijos Gamyba (LEG) впроваджуватиме проект разом із науковцями Каунаського технологічного університету (KTU).

LEG і KTU планують встановити експериментальну 60-кіловатну плавучу сонячну електростанцію у верхньому басейні Круоніської ГАЕС. Загальна потужність майбутньої станції передбачається на рівні 200-250 мегават. Її запуск збільшить загальну потужність сонячної електроенергетики Литви втричі. Виробленої новою станцією електроенергії буде достатньо для повного забезпечення 120 тисяч домогосподарств, кажуть у литовській енергокомпанії LEG.

Литва переходить на відновлювані ресурси

"Плавуча фотоелектростанція в Круонісі - одна з ідей, які можуть допомогти Литві стати міжнародним лідером в галузі відновлювальної енергетики", - впевнений генеральний директор LEG Даріус Маікстенас.

2016 року 28 відсотків електроенергії в Литві вироблялися з відновлюваних джерел

У 2016 році з усього обсягу виробленої електроенергії у Литві майже 28 відсотків припадало на відновлювані джерела. Встановивши у 2016 році вітроелектростанції (ВЕС) загальною потужністю 178 мегават та маючи середнє споживання електроенергії на рівні 1,1 гігавата, Литва мала найбільше нових потужностей вітрової енергетики відносно до загального споживання електроенергії.

Плавуча фотоелектростанція - це перший подібний проект у регіоні. Він дає можливість Литві стати регіональним лідером у технологіях відновлювальної електроенергетики та стати впізнаваним прикладом у світі, зазначив директор з розвитку та інфраструктури LEG Доміникас Туктус.

Унікальне рішення

Професор факультету електричної та електронної інженерії KTU Сауліус Гудзіус також впевнений, що даний проект є унікальним. За його словами, литовська плавуча сонячна електростанція буде розроблена таким чином, аби бути стійкою до хвиль та льоду і пристосовуватися до змін рівня води. У світі існує близько 400 подібних електростанцій, але більшість з них не використовують усю площу басейнів, у яких розташовані. "Незважаючи на те, що ринок плавучої фотовольтаїки останнім часом розширюється, оператори електростанцій не мають рішення щодо використання тих водних поверхонь, які замерзають протягом зими", - зазначає ректор KTU Євгеніюс Валатка.

Зростаючий ринок

У звіті Світового Банку за листопад 2018-го сумарні світові потужності плавучих сонячних електростанцій оцінюються на рівні 1,1 гігавата. У звіті зазначається, що потенціал цього ринку - до 400 гігават. Найбільш перспективними є азійські країни з економікою, яка швидко зростає, такі як Китай, Індія та країни Південно-Східної Азії.

Згідно зі звітом, більше 65 відсотків наявних потужностей плавучої фотовольтаїки в Європі концентруються у Великобританії, де також впроваджується найбільше нових проектів. Нідерланди на другому місті, але кількість нових проектів там значно менша.

Загальна потужність плавучих сонячних електростанцій у світі - лише близько 1,1 гігавата

"Подолання позначки в один гігават є дуже важливим досягненням у розвитку плавучої фотовольтаїки, якщо згадати що іще 2014-го загальна потужність галузі становила 10 мегават, - пояснює директорка з комунікацій SolarPower Europe Крістіна Торінґ (Kristina Thoring). - Зараз це повноцінний ринок, і ми очікуємо багато нових проектів в Європі та у світі у найближчі роки".

Що таке плавуча фотовольтаїка?

Плавуча сонячна електростанція передбачає розміщення сонячних панелей на водній поверхні. Це відносно нова технологія, перші патенти на неї були зареєстровані у 2008 році.

Сонячні панелі закріплюються на плавучій конструкції, яка утримує їх над поверхнею води. Такі системи найчастіше розміщують на озерах чи інших закритих водоймах через те, що вода в них спокійніша, ніж у відкритих морях і океанах.

Від початку 2016 року ця технологія набула стрімкого розвитку на ринку відновлюваної енергетики. Вже у 2017-му галузь подолала позначку у 200 мегават встановлених потужностей.

Привабливість нової системи

Існує декілька переваг інсталяції плавучих сонячних електросистем перед традиційними. Найбільша перевага полягає в тому, що вони не використовують поверхню землі, окрім ділянок, необхідних для пунктів керування та під'єднання до ліній електропередач. Вони більш компактні, ніж наземні станції. Керування ними, інсталяція та деінсталяція є більш простими.

Плавучі сонячні панелі затіняють поверхню води та зменшують випаровування, що є дуже цінним для регіонів, уразливих до засухи. Тінь від панелей також сприяє зменшенню кількості водоростей у водній товщині.

Деякі дослідження свідчать, що плавучі сонячні електросистеми є суттєво ефективнішими за нерухомі, встановлені на суші. Зокрема, за даними Інституту досліджень сонячної енергетики Сінгапуру (SERIS), хоч плавучі панелі дорожче встановлювати, вони є на 16 відсотків більш ефективними. Цікаві вони так також тим, що можуть використовуватися в рамках інших проектів, як-то гідроелектростанції або різноманітні сільськогосподарські системи.

Недостатні знання

Як зазначалось вище, інсталяція плавучих сонячних електросистем є більш коштовною, ніж встановлення традиційних сонячних панелей. Основна причина - це нова технологія, яка потребує спеціального обладнання. Але із розвитком технології можна очікувати і зниження цін.

Іншим недоліком є те, що наразі до кінця не зрозуміло, як подібні установки впливають на навколишнє середовище. "Важливо закрити цю прогалину в наших знаннях, адже фотовольтаїка має величезний потенціал", - наводить слова доцентки Університету Каліфорнії Ребекки Ернандес, яка працює в сфері геономії та екології, американська медіакомпанія NBC News.

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