Литва закликала партнерів по ЄС посилити боротьбу з російською пропагандою

Партнерам Литви в Євросоюзі треба докладати більше зусиль для боротьби з російською пропагандою. Про це заявив литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкавічюс в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, що було опубліковане в понеділок, 18 лютого. Європа повинна ретельніше готуватися до відбиття інформаційної війни з Росії, переконаний він.

На думку Лінкавічюса, Захід "усе ще недооцінює інформаційний вплив Росії". Було би наївним вважати, що "лише східноєвропейські країни перебувають під прямим або непрямим впливом Москви", відзначив міністр. Брехня є "сильною зброєю", якщо використовувати її правильно та у великих масштабах, додав він.

Лінкавічюс також висловився на підтримку жорсткої санкційної політики стосовно Росії. За його словами, брак ясної позиції стосовно РФ "провокує поведінку, що призводить до нових ускладнень".

Нагадаємо, що в 2018 році в Литві за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали кількох людей. Ці особи виконували завдання російської розвідки і намагалися за допомогою своїх дій і контактів з позапарламентськими партіями впливати на політичні процеси в країні, заявив 19 грудня 2018 року генеральний прокурор Литви Евалдас Пашиліс.