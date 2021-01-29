Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Лейпцизький книжковий ярмарок

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лейпцизький книжковий ярмарок".

Лейпцизький книжковий ярмарок - другий за величиною після Франкфуртського книжкового ярмарку.

Лейпцизький книжковий ярмарок вдруге скасували через коронавірус

Лейпцизький книжковий ярмарок вдруге скасували через коронавірус 29.01.2021

Цьогоріч організатори вже перенесли проведення книжкового ярмарку з березня на травень, але, зрештою, вирішили його скасувати. Натомість готується онлайн-версія події.
Які заходи світового масштабу скасували через коронавірус (фотогалерея)

Які заходи світового масштабу скасували через коронавірус (фотогалерея) 04.03.2020

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.
Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус 04.03.2020

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.
Книжкового ярмарку у Лейпцигу цього року не буде

Книжкового ярмарку у Лейпцигу цього року не буде 03.03.2020

Влада Лейпцига скасувала проведення книжкового ярмарку через спалах коронавірусу

Фотогалерея: Серед найгарніших у світі книжок є й українська

Фотогалерея: Серед найгарніших у світі книжок є й українська 25.03.2019

Масивні фотоальбоми, мініатюрні дитячі книжки, товсті антології. Понад 600 книг з 30 країн переглянуло журі, аби оцінити оформлення, друк та оправу. І от у Лейпцигу представили найкращі. Серед них є й українська книжка.
Найкрасивіші книжки з усього світу

Найкрасивіші книжки з усього світу 25.03.2019

Масивні фотоальбоми, мініатюрні дитячі книжки, товсті антології. Понад 600 книг з 30 країн переглянуло журі, аби оцінити оформлення, друк та оправу. І от у Лейпцигу представили найкращі. Серед них є й українська книжка.
Маша Гессен: Росія - мафіозна держава

Маша Гессен: Росія - мафіозна держава 20.03.2019

Росія - це "видозмінений Радянський Союз", заявила в інтерв'ю DW російсько-американська журналістка Маша Гессен. Її нова книга отримала премію "За внесок у європейське взаєморозуміння" Лейпцизького книжкового ярмарку.
Переклад книжки Жадана здобув одну з премій ярмарку в Лейпцигу

Переклад книжки Жадана здобув одну з премій ярмарку в Лейпцигу 15.03.2018

Переклад книги Сергія Жадана "Інтернат", дія в якому відбувається на тлі конфлікту на Донбасі, здобув премію Лейпцизького книжкового ярмарку. Також було відзначено твори Естер Кінскі та Карла Шлеґеля..
Лейпцизький книжковий ярмарок цього року відвідала рекордна кількість людей

Лейпцизький книжковий ярмарок цього року відвідала рекордна кількість людей 26.03.2017

Цьогоріч Лейпцизький книжковий ярмарок відвідали 285 тисяч людей, що майже на 25 тисяч більше, ніж у рекордному 2016 році, заявляють організатори. Побільшало й учасників форуму.
Трагічна героїня з Маріуполя: Лейпцизький книжковий ярмарок відзначив роман Наташі Водін

Трагічна героїня з Маріуполя: Лейпцизький книжковий ярмарок відзначив роман Наташі Водін 23.03.2017

Твір німецької авторки українського походження Наташі Водін "Вона родом з Маріуполя" здобув головну премію Лейпцизького ярмарку в категорії "белетристика". Це дуже незвичайна книжка.

Книжка Вона родом з Маріуполя отримала головну премію Лейпцизького ярмарку

Книжка "Вона родом з Маріуполя" отримала головну премію Лейпцизького ярмарку 23.03.2017

Журі Лейпцизького книжкового ярмарку відзначило книжку німецької письменниці українського походження Наташі Водін про жахливі поневіряння родини "остарбайтерів".

Роман "Вона родом з Маріуполя" здобув престижну премію (23.03.2017) 23.03.2017

Роман "Вона родом з Маріуполя" письменниці Наташі Водін здобув головну премію Лейпцизького книжкового ярмарку. Це біографічна розповідь про її матір, яку вивезли як підневільну робітницю в Німеччину в 1943-му році. Кореспондент DW побував на читаннях авторки на фестивалі lit.cologne у Кельні.

"Вона родом з Маріуполя": роман, який страшно читати (14.03.2017) 14.03.2017

Роман "Вона родом з Маріуполя" письменниці Наташі Водін номінують на головну премію Лейпцизького книжкового ярмарку. Це біографічна розповідь про її матір, яку вивезли як підневільну робітницю в Німеччину в 1943-му році. Кореспондент DW побував на читаннях авторки на фестивалі lit.cologne у Кельні.

Український літературний десант на книжковому ярмарку в Лейпцигу (відео)

Український літературний десант на книжковому ярмарку в Лейпцигу (відео) 18.03.2016

Українські письменники на Лейпцизькому книжковому ярмарку виконують роль неофіційних культурних послів та намагаються сформувати позитивний імідж України.

Український літературний десант на книжковому ярмарку в Лейпцигу (18.03.2016) 18.03.2016

Українські письменники на Лейпцизькому книжковому ярмарку виконують роль неофіційних культурних послів та намагаються сформувати позитивний імідж України.

Українські та європейські дебати довкола мігрантів - DW Новини (18.03.2016) 18.03.2016

Туреччина погодилась на пропозицію ЄС прийняти на себе хвилю біженців. Скандал довкола притулку для біженців у Яготині. Українські письменники і теми на Лейпцизькому книжковому ярмарку.
Інші статті