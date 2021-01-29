Лейпцизький книжковий ярмарок

Роман "Вона родом з Маріуполя" здобув престижну премію (23.03.2017)

Роман "Вона родом з Маріуполя" письменниці Наташі Водін здобув головну премію Лейпцизького книжкового ярмарку. Це біографічна розповідь про її матір, яку вивезли як підневільну робітницю в Німеччину в 1943-му році. Кореспондент DW побував на читаннях авторки на фестивалі lit.cologne у Кельні.