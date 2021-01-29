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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лейпцизький книжковий ярмарок".
Лейпцизький книжковий ярмарок - другий за величиною після Франкфуртського книжкового ярмарку.
По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр.
Роман "Вона родом з Маріуполя" письменниці Наташі Водін здобув головну премію Лейпцизького книжкового ярмарку. Це біографічна розповідь про її матір, яку вивезли як підневільну робітницю в Німеччину в 1943-му році. Кореспондент DW побував на читаннях авторки на фестивалі lit.cologne у Кельні.
Роман "Вона родом з Маріуполя" письменниці Наташі Водін номінують на головну премію Лейпцизького книжкового ярмарку. Це біографічна розповідь про її матір, яку вивезли як підневільну робітницю в Німеччину в 1943-му році. Кореспондент DW побував на читаннях авторки на фестивалі lit.cologne у Кельні.