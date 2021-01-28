Лейпцизький книжковий ярмарок вдруге скасували через коронавірус

Лейпцизький книжковий ярмарок знову скасовали через пандемію COVID-19. Про це у п'ятницю, 29 січня, повідомила пресслужба ярмарку. Раніше організатори перенесли дати його проведення з березня на кінець травня. Вони розраховували, що ситуація з поширенням коронавірусу поліпшиться, і що у ці дні буде тепла погода, і події можна було б проводити на відкритих майданчиках. Утім ситуація з поширенням коронавірусу не дозволяє провести традиційний ярмарок за цих умов, визнали організатори.

Водночас вони готують цифрову версію цього книжкового ярмарку, пише агентство dpa. Жодних подробиць щодо цього не повідомляється. За даними агентства AFP, у травні можуть відбутися віртуальні читання та онлайн-презентації. Планується, що премії Лейпцизького книжкового ярмарку 2021 року вручатимуть, однак поки що невідомо, у якій формі це відбуватиметься, зазначає агенство epd.

Традиційно Лейпцизький книжковий ярмарок проходить у березні. У 2020 році його вже скасували через коронавірус. У 2019 році захід відвідали 286 тисяч гостей.

Так само у 2020 році був скасований найбільший книжковий ярмарок Німеччини у Франкфурті. Натомість восени 2020 року організатори провели його цифрову версію.