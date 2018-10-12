 Лавров побачив в діях Варфоломія щодо України ″провокацію″ за підтримки США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Лавров побачив в діях Варфоломія щодо України "провокацію" за підтримки США

Дії Вселенського патріарха Варфоломія І з надання автокефалії православній церкві в Україні - "провокація", яку підтримують Сполучені Штати, вважає глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Сергій Лавров

Сергій Лавров називає "провокаціями" дії Вселенського патріархату щодо України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав нинішні дії Вселенського патріарха Варфоломія І щодо намірів надання томоса українській православній церкві "провокаціями". Російський міністр також впевнений, що ці дії вчиняються "за прямої публічної підтримки з Вашингтона". Про це Лавров заявив у інтерв'ю кільком французьким ЗМІ, фрагменти якого оприлюднені в п'ятницю, 12 жовтня, на сайті МЗС РФ.

На думку Лаврова, для проведення такої "провокації" залучили дві "розкольницькі церкви", маючи на увазі Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) та Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ).

Саме "в інтересах цієї провокації" Вселенський патріарх Варфоломій І і  скликав днями Священний Синод, де "визнав канонічними і зняв анафему з двох ієрархів, які очолюють ці розкольницькі церкви", - наполягає Лавров.

Доказом підтримки США таких дій Варфоломія І глава МЗС РФ вважає те, що представник США з питань церковних відносин прямо привітав рішення Патріарха Варфоломія. Ще одним фактором на користь теорії про прихильність Вашингтона до нинішніх церковних подій Лавров назвав заяви щодо цього спецспредставника США з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Курта Волкера.

Нагадаємо, напередодні Синод Вселенського патріархату зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Крім того, було визнано незаконним перехід Київської митрополії у другій половині ХVІІ століття під юрисдикцію Московського патріархату.

Одразу після проголошення цього рішення Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков. Водночас у РПЦ пригрозили розірвати євхаристійне спілкування з Константинополем у відповідь на такі кроки.

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