 Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила чотири мільйони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2020

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Новини

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила чотири мільйони

Коронавірусом заразилися понад чотири мільйони людей у всьому світі. Померло понад 279 тисяч осіб, у яких підтвердили хворобу COVID-19, повідомляє Університет імені Джонса Хопкінса.

США, Нью-Йорк, Мангеттен

Польовий шпиталь для хворих COVID-19 на Мангеттені, Нью-Йорк

Кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 у всьому світі станом на неділю, 10 травня, перевищила чотири мільйони. Про це повідомляють ресурс Worldometers і Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), які наживо відстежують поширення пандемії.

Кількість смертей осіб з хворобою COVID-19 у всьому світі перевищила 279 тисяч. Водночас, за даними Університету імені Джонса Хопкінса, понад 1 мільйон 375 тисяч людей одужали.

Найбільшу у світі кількість інфікувань фіксують у США (понад 1 мільйон 309 тисяч). На другому місці - Іспанія (понад 223 тисячі), далі - Італія (більш ніж 218 тисяч), Великобританія (понад 216 тисяч), Росія (понад 198 тисяч), Франція (більш ніж 176 тисяч), Німеччина (понад 171 тисяча), Бразилія (більш ніж 156 тисяч), Туреччина (понад 137 тисяч), Іран (понад 106 тисяч).

В Україні, за даними Університету Джонса Хопкінса, понад 14,5 тисяч інфікованих коронавірусом. 376 людей померли, 2 909 одужали.

Пандемія триває, карантин послаблюють

Карантин та обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією, залишили без роботи мільйони людей і сповільнили економіку. Країни Європи (Німеччина, Італія, Іспанія, Греція, Польща, Франція та інші) з 4 травня почали або продовжили послаблення карантину. США скасовують карантин у три етапи.

В Україні з 11 травня запрацюють салони краси, перукарні, музеї, бібліотеки, літні майданчики кафе і ресторанів. Знову можна буде ходити до парків, скверів, зон відпочинку. На закритих спортивних базах проводитимуть тренування професійних спортсменів у командних видах спорту. Водночас загальний карантин в Україні триватиме до 22 травня.

 

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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