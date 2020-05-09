Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила чотири мільйони

Кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 у всьому світі станом на неділю, 10 травня, перевищила чотири мільйони. Про це повідомляють ресурс Worldometers і Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), які наживо відстежують поширення пандемії.

Кількість смертей осіб з хворобою COVID-19 у всьому світі перевищила 279 тисяч. Водночас, за даними Університету імені Джонса Хопкінса, понад 1 мільйон 375 тисяч людей одужали.

Найбільшу у світі кількість інфікувань фіксують у США (понад 1 мільйон 309 тисяч). На другому місці - Іспанія (понад 223 тисячі), далі - Італія (більш ніж 218 тисяч), Великобританія (понад 216 тисяч), Росія (понад 198 тисяч), Франція (більш ніж 176 тисяч), Німеччина (понад 171 тисяча), Бразилія (більш ніж 156 тисяч), Туреччина (понад 137 тисяч), Іран (понад 106 тисяч).

В Україні, за даними Університету Джонса Хопкінса, понад 14,5 тисяч інфікованих коронавірусом. 376 людей померли, 2 909 одужали.

Пандемія триває, карантин послаблюють

Карантин та обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією, залишили без роботи мільйони людей і сповільнили економіку. Країни Європи (Німеччина, Італія, Іспанія, Греція, Польща, Франція та інші) з 4 травня почали або продовжили послаблення карантину. США скасовують карантин у три етапи.

В Україні з 11 травня запрацюють салони краси, перукарні, музеї, бібліотеки, літні майданчики кафе і ресторанів. Знову можна буде ходити до парків, скверів, зон відпочинку. На закритих спортивних базах проводитимуть тренування професійних спортсменів у командних видах спорту. Водночас загальний карантин в Україні триватиме до 22 травня.