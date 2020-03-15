 Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 26 осіб, троє померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2020

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Новини

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 26 осіб, троє померлих

У Чернівцях зафіксували ще п'ять нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в Україні зросла до 26 осіб. Зафіксовано також третю смерть, пов'язану із зараженням коронавірусом.

Загальна кількість інфікованих новим коронавірусом в Україні зросла до 26-ти

Загальна кількість інфікованих новим коронавірусом в Україні зросла до 26-ти

Кількість інфікованих новим коронавірусом в Україні зросла до 26 осіб, повідомило у ніч на п'ятницю, 20 березня, міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у соцмережі Facebook.

"Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України зафіксовано п'ять нових випадків інфікування коронавірусом", - йдеться у повідомленні МОЗ. Усі ці випадки - у Чернівцях. За даними міністерства, стан усіх інфікованих стабільний, вони перебувають в ізоляції.

В Україні зафіксовано також третю смерть, пов'язану із зараженням коронавірусом SARS-CoV-2. Як повідомило МОЗ напередодні ввечері, в Івано-Франківську померла жінка, яку доправили до лікарні у важкому стані. "Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", - зазначається у повідомленні МОЗ.

Міністерство закликало при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково телефонувати сімейному лікарю та залишатися вдома.

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