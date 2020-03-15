Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла до 26 осіб, троє померлих

Кількість інфікованих новим коронавірусом в Україні зросла до 26 осіб, повідомило у ніч на п'ятницю, 20 березня, міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у соцмережі Facebook.

"Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України зафіксовано п'ять нових випадків інфікування коронавірусом", - йдеться у повідомленні МОЗ. Усі ці випадки - у Чернівцях. За даними міністерства, стан усіх інфікованих стабільний, вони перебувають в ізоляції.

В Україні зафіксовано також третю смерть, пов'язану із зараженням коронавірусом SARS-CoV-2. Як повідомило МОЗ напередодні ввечері, в Івано-Франківську померла жінка, яку доправили до лікарні у важкому стані. "Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", - зазначається у повідомленні МОЗ.

Міністерство закликало при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково телефонувати сімейному лікарю та залишатися вдома.

Читайте також: На закупи для сусіда: як українці допомагають одне одному під час карантину

Дивитись відео 06:11 Поділитись Пошуки вакцини проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (19.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Zj8K Пошуки вакцини проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (19.03.2020)