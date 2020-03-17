В Києві виявили третього інфікованого на коронавірус - Кличко

У Києві виявлено третій випадок зараження коронавірусом, повідомив у четвер, 19 березня, міський голова Віталій Кличко. SARS-CoV-2 інфікувався 50-річний чоловік, який нещодавно відвідував Швейцарію.

Як повідомив Кличко, спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Однак центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні міністерство охорони здоров'я, ні Центр громадського здоров'я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій.

"Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції і отримує лікування під наглядом лікарів. Ще раз закликаю: не будьте легковажними! Бережіть себе. За можливості, залишайтеся вдома!" - закликав Кличко.

Тим часом в міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 19 березня лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування коронавірусом. Один інфікований виявлений у Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

Між тим станом на вечір 19 березня в Україні зафіксований 21 випадок гострого респіраторного захворювання Covid-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я України в Facebook. Двоє людей померли.