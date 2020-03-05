 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 10 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2020

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Новини

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 10 тисяч осіб

У світі від нового коронавірусу померли вже понад 10 тисяч осіб. Найбільше жертв - у Італії, Китаї, Ірані та Іспанії. У Німеччині від коронавірусу померла 31 людина, а в Україні - троє.

Число жертв внаслідок зараження новим коронавірусом у світі продовжує стрімко зростати

Число жертв внаслідок зараження новим коронавірусом у світі продовжує стрімко зростати

Вже понад 10 тисяч людей у світі померли від інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2, який може спричиняти хворобу COVID-19.

Згідно з даними ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, станом на ранок п'ятниці, 20 березня, у світі нараховувалося 10 062 летальних випадків. Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса також повідомляє про понад 10 тисяч померлих.

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За даними Worldometers, які постійно оновлюються, найбільше смертей зафіксовано в Італії (3405), Китаї (3248), Ірані (1284), Іспанії (831) та Франції (372). Кількість зафіксованих випадків заражень новим коронавірусом, за даними ресурсу, перевищила 247 тисяч, одужали від хвороби вже понад 88 тисяч осіб. 

За останніми даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині від нового коронавірусу померла 31 людина, в Україні, за даними міністерства охорони здоров'я, - троє жертв. 

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