Кількість жертв коронавірусу в Італії за добу зросла на 250 осіб

В Італії кількість померлих в результаті зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та спричиненої ним хвороби COVID-19 за останню добу зросла на 250 осіб. Про це увечері в п'ятницю, 13 березня, повідомила служба цивільного захисту країни. Таким чином, загальна кількість смертей від нового коронавірусу зросла до 1266. Напередодні служба повідомила про 1016 померлих.

У країні підтверджено 17760 випадків зараження новим коронавірусом, що на 2547 випадків більше, ніж днем раніше. Із інфікованих 1328 пацієнтів потребують інтенсивної терапії, повідомляє агентство новин dpa.

Читайте також: Італійський уряд поширив карантин на всю країну

Система охорони здоров'я Італії перебуває на межі колапсу через велику кількість інфікованих, які потребують негайної медичної допомоги. Італія посідає друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом після Китаю. В країні вживають жорстких заходів у боротьбі з інфекцією: жителів закликають не виходити з дому, закриті школи і університети, не працюють театри, кінотеатри і музеї, заборонені масові заходи. Напередодні в країні оголосили про закриття з четверга всіх магазинів, крім продовольчих і аптек.

Серед жертв - українка

Як повідомило міністерство закордонних справ України, в Італії померла українка, у якої виявили коронавірус. "Сьогодні (13 березня. - Ред.) в італійській провінції Брешія померла українка, у якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам і близьким", - повідомило міністерство в соцмережі Twitter. За даними користувачів у соцмережах, померла - громадянка України Раїса Малишева, 1954 року народження, яка працювала в Італії на законних підставах. Кілька днів тому її було госпіталізовано в одну з лікарень міста К'ярі з підозрою на коронавірус.



Дивитись відео 01:55 Поділитись Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZJIc Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020)

Європа – епіцентр пандемії коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про переміщення епіцентру пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 до європейських країн.

"Європа тепер стала епіцентром пандемії", - сказав він 13 грудня на віртуальній пресконференції в Женеві, цитує агенція новин AFP. За словами гендиректора ВООЗ, на континенті зареєстровано більше випадків захворювання і смертей, ніж у решті світу загалом, не рахуючи Китаю. На даний час кожного дня фіксують більше випадків зараження, ніж у Китаї під час піку епідемії, зазначив він.