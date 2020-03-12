Кількість жертв коронавірусу в Італії за добу зросла на 250 осіб

В Італії кількість померлих від коронавірусу становить вже 1266 осіб. Число зафіксованих випадків зараження наближається до 18 тисяч. Серед померлих є й громадянка України.
В Італії кількість померлих в результаті зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та спричиненої ним хвороби COVID-19 за останню добу зросла на 250 осіб. Про це увечері в п'ятницю, 13 березня, повідомила служба цивільного захисту країни. Таким чином, загальна кількість смертей від нового коронавірусу зросла до 1266. Напередодні служба повідомила про 1016 померлих.
У країні підтверджено 17760 випадків зараження новим коронавірусом, що на 2547 випадків більше, ніж днем раніше. Із інфікованих 1328 пацієнтів потребують інтенсивної терапії, повідомляє агентство новин dpa.
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Система охорони здоров'я Італії перебуває на межі колапсу через велику кількість інфікованих, які потребують негайної медичної допомоги. Італія посідає друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом після Китаю. В країні вживають жорстких заходів у боротьбі з інфекцією: жителів закликають не виходити з дому, закриті школи і університети, не працюють театри, кінотеатри і музеї, заборонені масові заходи. Напередодні в країні оголосили про закриття з четверга всіх магазинів, крім продовольчих і аптек.
Серед жертв - українка
Як повідомило міністерство закордонних справ України, в Італії померла українка, у якої виявили коронавірус. "Сьогодні (13 березня. - Ред.) в італійській провінції Брешія померла українка, у якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам і близьким", - повідомило міністерство в соцмережі Twitter. За даними користувачів у соцмережах, померла - громадянка України Раїса Малишева, 1954 року народження, яка працювала в Італії на законних підставах. Кілька днів тому її було госпіталізовано в одну з лікарень міста К'ярі з підозрою на коронавірус.
Європа – епіцентр пандемії коронавірусу
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про переміщення епіцентру пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 до європейських країн.
"Європа тепер стала епіцентром пандемії", - сказав він 13 грудня на віртуальній пресконференції в Женеві, цитує агенція новин AFP. За словами гендиректора ВООЗ, на континенті зареєстровано більше випадків захворювання і смертей, ніж у решті світу загалом, не рахуючи Китаю. На даний час кожного дня фіксують більше випадків зараження, ніж у Китаї під час піку епідемії, зазначив він.
На сьогодні Італія є другою за поширенням коронавірусу країною у світі - кількість інфікованих становить вже понад 15 тисяч. Уряд посилив обмежувальні заходи. (12.03.2020)
Уряд Італії ізолював низку провінцій на півночі через коронавірус. Серед міст, на які поширюються обмеження, опинилася також Венеція та Мілан. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 3 квітня. (08.03.2020)
Кількість смертельних випадків від COVID-19 в Італії продовжує зростати - лише за останню добу в країні померло 133 особи. Тим часом багато людей намагаються виїхати з регіонів, в яких уряд країни запровадив карантин. (08.03.2020)
Італія більше, ніж інші країни Європи, потерпає від пандемії коронавірусу. DW поговорила з жителькою Рима про те, як італійці живуть в умовах карантину і чого їм найбільше бракує. (13.03.2020)