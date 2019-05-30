 Кучма знову представлятиме Україну в ТКГ щодо Донбасу - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Кучма знову представлятиме Україну в ТКГ щодо Донбасу - Зеленський

Українську сторону в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі знову очолив Леонід Кучма, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Леонід Кучма (фото з архіву)

Леонід Кучма (фото з архіву)

Колишній український президент Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, перше засідання якої відбудеться 5 червня. Про це повідомив чинний президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві в понеділок, 3 червня. "Уже 5 червня буде перша зустріч Тристоронньої групи на чолі з Леонідом Даниловичем Кучмою", - цитує його слова агентство "Інтерфакс-Україна".

"Наша група справді має вже конкретні пропозиції ... Я хочу, щоб усі ці пропозиції були визначені зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту", - сказав Зеленський. У свою чергу Кучма зазначив, що "не міг не погодитися з такою пропозицією (знову очолити українську делегацію. - Ред.), адже справді Україна переживає не найлегші свої часи". Він наголосив, що має правило відповідати за прийняті рішення.

Прес-служба українського президента повідомила, що Леонід Кучма має намір ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю. Під час зустрічі в понеділок із членами української делегації ТКГ Володимир Зеленський обговорив перспективи активізації переговорного процесу і необхідні кроки для цього, зазначається у повідомленні. "Ми обмінялися думками, що в першу чергу треба робити. Проблема безпеки - одне з головних питань", - цитує прес-служба українського президента слова Леоніда Кучми.

Нагадаємо, що 19 травня Петро Порошенко під час свого президентства звільнив від виконання обов'язків представника України в ТКГ Євгена Марчука, який обіймав цю посаду з 22 листопада 2018 року. До того представником був Леонід Кучма.

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