Курц закликав Путіна повернутися до переговорів щодо Донбасу

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) у вівторок, 4 вересня, під час офіційного візиту до України, звернувся до керівництва Росії із закликом повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Потрібен канал діалогу, щоб знайти мирне вирішення цієї ситуації, тому що конфлікт на Сході України може бути розв'язаний лише за столом переговорів, і ніколи не буде військового рішення. Тому я хотів би звернутися до Росії із закликом повернутися за стіл переговорів", - наголосив Курц на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві, цитує агентство "Українські новини". За словами канцлера Австрії, необхіне відновлення переговорів передусім у "нормандському форматі".

Він повідомив, що ситуація на Донбасі була предметом обговорення з Порошенком. "Я мушу відзначити, нас дуже непокоїть, що ситуація досі залишається складною - такою ж, як і раніше", - зауважив Курц, нагадавши, що у зв'язку з діями РФ на Донбасі в червні цього року Євросоюз "продовжив санкції проти агресора".

"Катастрофічні" танці Путіна та Кнайссль

Своєю чергою Петро Порошенко висловив переконання, що австрійський уряд підтримує Україну. "Є яскраві свідчення дуже потужної підтримки України з боку офіційного Відня, з боку австрійського уряду, і чітке розуміння, що жодні чемпіонати світу з футболу, весілля з козаками не можуть зупинити російського агресора", - наголосив президент України.

Говорячи про "весілля з козаками", Порошенко мав на увазі гуляння президента РФ Володимира Путіна на весіллі австрійської міністерки закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl) 18 серпня, куди він привіз десятьох співаків козачого хору. Останні розважали гостей піснями, а сам Путін станцював з нареченою.

Тема відвідування Пітуним весілля австрійської міністерки стала також об'єктом критики міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Після зустрічі з Курцом у розмові з австрійськими журналістами він зауважив, що в Україні був сприйнятий "справді катастрофічно" той факт, що Путін відвідав весілля Кнайссль. "Це питання довіри", - дорікнув Клімкін австрійській колезі та назвав її поведінку "дуже великою помилкою", повідомляє австрійська агенція APA. Водночас він наголосив, що має довіру до Себастіана Курца, та назвав його "майстерним дипломатом".

Крім того, австрійський канцлер зустрівся в Києві зі столичним міським головою Віталієм Кличком та пройшовся з ним майданом Незалежності та Алеєю героїв Небесної сотні - частиною вулиці Інститутської, яка була перейменована на честь протестувальників, вбитих під час подій в Києві на початку 2014 року.