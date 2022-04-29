На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кумівство".

Кумівство (непотизм) - створення умов з боку, наприклад, керівника, за яких члени його власної родини або інші родичі можуть незаслужено користуватися певними вигодами, наприклад, при працевлаштуванні на роботу, підписанні контрактів та ін. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.