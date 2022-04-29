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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кумівство".
Кумівство (непотизм) - створення умов з боку, наприклад, керівника, за яких члени його власної родини або інші родичі можуть незаслужено користуватися певними вигодами, наприклад, при працевлаштуванні на роботу, підписанні контрактів та ін. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків. Чому частина західного узбережжя Великобританії може незабаром опинитися під водою. Греція: зразковий острів Тілос - завдяки чи всупереч кумівству? Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків.
ЄС підозрює Угорщину в махінаціях з грошима Євросоюзу. З 30 мільярдів євро, які Будапешт отримав з Брюсселя за останні сім років, значні суми, ймовірно, осіли в кишенях родичів чи друзів Віктора Орбана - одного з найзапекліших критиків ЄС.
Політолог Єнського університету та Києво-Могилянської академії Андре Гертель вважає, що хоч Порошенко поки що є найкращим президентом України, його досягнення можуть перекреслити корупція й брак політичної волі.