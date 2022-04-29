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Кумівство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кумівство".

Кумівство (непотизм) - створення умов з боку, наприклад, керівника, за яких члени його власної родини або інші родичі можуть незаслужено користуватися певними вигодами, наприклад, при працевлаштуванні на роботу, підписанні контрактів та ін. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини

Нова політична гра? Чи дійде до санкцій ЄС проти Угорщини 29.04.2022

Брюссель уперше запустив механізм регламенту ЄС про покарання за порушення верховенства права. Відповідачкою виступає Угорщина. Це загрожує країні фінансовими санкціями. DW - про причини рішення та можливі наслідки.
Чи може депутат Бундестагу Німеччини взяти помічником свого родича

Чи може депутат Бундестагу Німеччини взяти помічником свого родича 25.09.2020

Депутатам Верховної Ради заборонили наймати помічниками своїх родичів. З проблемою кумівства доводиться мати справу й парламентам інших країн. Ми вирішили звернутись до німецького досвіду.
Кумівство у Верховній Раді: чи відмовляться депутати від родичів-помічників

Кумівство у Верховній Раді: чи відмовляться депутати від родичів-помічників 23.09.2020

В Україні ухвалили закон, який забороняє депутатам приймати на роботу родичів і близьких осіб. Експерти пояснили, наскільки дієвими будуть його приписи і чи звільнять нардепи своїх родичів-помічників.

Верховна Рада заборонила депутатам брати помічниками близьких родичів

Верховна Рада заборонила депутатам брати помічниками близьких родичів 17.09.2020

Верховна Рада заборонила близьким депутатів усіх рівнів ставати їхніми помічниками. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт у першому читанні, який вносить зміни до низки інших законів.

Друзі Зеленського: "Кварталу 95" при владі стає більше (22.10.2019) 22.10.2019

Сергій Сивохо призначений радником секретаря РНБО - черговий "кварталівець" опинився при владі. Таким чином Володимир Зеленський, який раніше критикував кумівство, продовжує оточувати себе друзями.
Диво-острів як модель для країни - Європа у фокусі (відео)

Диво-острів як модель для країни - "Європа у фокусі" (відео) 12.08.2019

Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків? Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків? Чому частина узбережжя Великобританії може опинитися під водою?

Чехія через 30 років після падіння "залізної завіси": красуня Прага і стабільна економіка - "Європа у фокусі" (12.08.2019) 12.08.2019

Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків. Чому частина західного узбережжя Великобританії може незабаром опинитися під водою. Греція: зразковий острів Тілос - завдяки чи всупереч кумівству? Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків.

Брюссель підозрює Угорщину в махінаціях з грошима Євросоюзу (відео)

Брюссель підозрює Угорщину в махінаціях з грошима Євросоюзу (відео) 06.03.2018

Як кумівство в Угорщині "з’їдає" гроші ЄС: значні суми, ймовірно, осіли в кишенях родичів та друзів прем'єра Віктора Орбана.

Як кумівство в Угорщині "з’їдає" гроші ЄС (06.03.2018) 06.03.2018

ЄС підозрює Угорщину в махінаціях з грошима Євросоюзу. З 30 мільярдів євро, які Будапешт отримав з Брюсселя за останні сім років, значні суми, ймовірно, осіли в кишенях родичів чи друзів Віктора Орбана - одного з найзапекліших критиків ЄС.
Іванка Трамп отримає офіс у Білому домі

Іванка Трамп отримає офіс у Білому домі 21.03.2017

Донька президента США Дональда Трампа Іванка неодноразово відвідувала разом з батьком офіційні заходи впродовж перших тижнів його президентства. Тепер у неї буде ще й власний офіс у Білому домі.

Історія успіху: як зять Трампа потрапив у Білий дім?(10.01.2017) 10.01.2017

Чоловік дочки Трампа Джаред Кушнер став радником президента США і потрапив під шквал критики. Його і самого Трампа звинувачують в порушенні закону про кумівство.
Німецький політолог: Стати реформатором Порошенку заважають кумівство й корупція

Німецький політолог: Стати реформатором Порошенку заважають кумівство й корупція 07.06.2016

Політолог Єнського університету та Києво-Могилянської академії Андре Гертель вважає, що хоч Порошенко поки що є найкращим президентом України, його досягнення можуть перекреслити корупція й брак політичної волі.

Німецькі переселенці з Румунії борються за свою спадщину 30.07.2015

Кумівство та корупцію румуни й досі не подолали. У цьому переконалися трансільванські сакси.

Угорщина вражає масштабом корупції 20.02.2015

В країні регулярно спалахують багатотисячні протести проти корумпованого уряду Віктора Орбана. В чиїх кишенях осідають гроші угорських платників податків?
Кум, сват, брат: у владу в Україні знову йдуть сім’ями

Кум, сват, брат: у владу в Україні знову йдуть сім’ями 02.10.2014

Кумівство в українській політиці залишається нормою і за нової влади. Чи готове українське суспільство й надалі терпіти просування у владу "своїх" і що потрібно, аби позбавитися непотизму?
Боснія і Герцеговина: люди вийшли на вулиці через корупцію

Боснія і Герцеговина: люди вийшли на вулиці через корупцію 07.02.2014

Занепад колись важливих індустріальних центрів, а також масштабна корупція вивели багатьох людей у Боснії та Герцеговині на вулиці. Сталися сутички демонстрантів з поліцією.
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