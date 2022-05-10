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Культура

Термін "культура" походить від латинського "culturе", що означає "обробіток", "обробляти".

Культура є сукупністю матеріальних та духовних цінностей, створених людиною, але також система правил і звичок, які регулюють співіснування та поведінку людей.

Україна вийшла у фінал Євробачення-2022 у Турині

Україна вийшла у фінал "Євробачення-2022" у Турині 10.05.2022

Kalush Orchestra​​​​​​​ виступить у фіналі конкурсу 14 травня, а також представники Вірменії, Молдови, Литви та ще шестеро учасників першого півфіналу. Росію дискваліфікували.
Перший півфінал Євробачення-2022 почався в Турині

Перший півфінал "Євробачення-2022" почався в Турині 10.05.2022

Головний фаворит конкурсу - український гурт Kalush Orchestra. Хороші шанси на вихід у фінал у Вірменії та Молдови.
Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім?

Апокаліпсіс від Rammstein: новий альбом стане останнім? 06.05.2022

Коли на світ з'являється чергове творіння німецького гурту Rammstein, ця подія зазвичай супроводжується скандалом або провокацією. Але альбом "Zeit" надсилає інші сигнали.
Чому дедалі більше німців вивчають українську мову

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову 05.05.2022

У Німеччині 870 народних університетів - центрів додаткової освіти. Особливо популярні у них курси іноземних мов. Зараз у тренді й українська мова. DW поговорила із тими, хто почав її вивчати.
Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, ярмо залишилося

Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, "ярмо" залишилося 30.04.2022

У Києві з публічного простору прибирають пам'ятники та монументи радянської доби та все, що пов'язано з російською культурою. До чого може призвести "тотальна культурна зачистка"?
Голос України: Київський симфонічний оркестр розпочав турне Німеччиною

"Голос України": Київський симфонічний оркестр розпочав турне Німеччиною 27.04.2022

"Голос України мають почути в усьому світі", - кажуть у Київському симфонічному оркестрі. Музика - це відповідь українських музикантів на агресивну війну Путіна.
Сергій Жадан: У нас вибору немає - потрібно перемагати (відео)

Сергій Жадан: "У нас вибору немає - потрібно перемагати" (відео) 26.04.2022

Письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів про те, як волонтерить у Харкові, чому харків'яни переходять на українську мову і як Україна позиціонує себе у світі після повномасштабного вторгнення РФ.
Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні 25.04.2022

Цього року на Венеційському бієнале мистецтв все буде по-іншому: на світ мистецтва наклала свій відбиток війна Росії проти України - і це видно не лише з українського павільйону.
Сергій Жадан про Харків, допомогу ЗСУ і роль письменника в часи війни (25.04.2022)

Сергій Жадан про Харків, допомогу ЗСУ і роль письменника в часи війни (25.04.2022) 25.04.2022

Український письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів, чому не покинув Харків, а разом з волонтерами допомагає ЗСУ, чи варто критикувати владу у часи війни і яка допомога від ФРН потрібна для перемоги України.
Між війною та бойкотом: як проходить німецький кінофестиваль goEast-2022

Між війною та бойкотом: як проходить німецький кінофестиваль goEast-2022 20.04.2022

Німецький фестиваль східноєвропейського кіно проходить з 19 по 25 квітня у Вісбадені. Цього року його основна тема - "Між війною та культурним бойкотом". Частину російських фільмів зняли з програми.
Як Німеччина допомагає захистити культурну спадщину України

Як Німеччина допомагає захистити культурну спадщину України 18.04.2022

Війна, розв'язана Росією в Україні, загрожує культурній спадщині країни. Діяльність нещодавно створеної у ФРН мережі спрямована на захист культурних цінностей України та координацію заходів щодо надання допомоги музеям.
Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю 17.04.2022

Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам

Бачу фото з України та починаю плакати: як журналістка з ФРН допомагає Одесі та одеситам 16.04.2022

Іра Петер п'ять місяців жила в Одесі та вела блог про життя у цьому місті, в яке закохалася з першого погляду. З початком війни в Україні вона весь час присвячує допомозі одеситам.
За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО

За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО 02.04.2022

Список пошкоджених війною в Україні об'єктів містить 29 релігійних споруд, 16 історичних місць, чотири музеї і чотири пам'ятники, підрахували в ЮНЕСКО. Утім, список неповний, визнають у самій організації.
Оскар-2022: солідарність з Україною та тріумф CODA

"Оскар-2022": солідарність з Україною та тріумф CODA 28.03.2022

На церемонії вручення "Оскарів" вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни проти України. Найкращим фільмом року журі конкурсу було визнано стрічку "CODA: У ритмі серця".

Терабайти проти бомб: як айтішники захищають пам'ятки культури України

Терабайти проти бомб: як айтішники захищають пам'ятки культури України 25.03.2022

Волонтери з міжнародного проєкту "Врятувати українську культурну спадщину онлайн" намагаються зберегти культурні цінності, що через війну опинилися під загрозою знищення, архівуючи їх у цифровому вигляді.
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