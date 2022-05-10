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Термін "культура" походить від латинського "culturе", що означає "обробіток", "обробляти".
Культура є сукупністю матеріальних та духовних цінностей, створених людиною, але також система правил і звичок, які регулюють співіснування та поведінку людей.
Український письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів, чому не покинув Харків, а разом з волонтерами допомагає ЗСУ, чи варто критикувати владу у часи війни і яка допомога від ФРН потрібна для перемоги України.
Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.